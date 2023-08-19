Почти все школы Одессы будут работать в смешанном формате

Школьники за партой. Фото иллюстративный: google.com

С 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

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Как будут работать школы

почти все школы будут учиться в две смены;

родители могут выбирать формат обучения: очно или дистанционно;

если половина хочет учиться онлайн, будут создавать дистанционный класс. Уроки будут вести те же учителя, что и очные;

если из класса дистанционно хотят учиться несколько учащихся, им будет предложен дистанционный класс в другой школе.

Напомним, в украинских школах минная безопасность станет обязательным дополнением к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие". В свете последних данных о числе загрязненных минами районов Украины введение такой дисциплины становится крайне актуальным.

Также мы писали, что из-за полномасштабного вторжения, начатого РФ, украинские школьники во время учебного года вынуждены довольно часто находиться в укрытиях, скрываясь от российских ракет. А после этого утром идти на уроки.