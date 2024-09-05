Судно для АМПУ за более чем 300 млн грн: детали

АМПУ планирует закупить судно. Иллюстративное фото: usm.media

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило тендер на закупку многофункционального судна вместе с несамоходной баржой. Сумма закупки превысила 300 млн грн, в настоящее время идет подача предложений.

Об этом Ноини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком выступает Южный филиал АМПУ, а сумма тендера составляет 310 000 000 грн. Предложения на участие в тендере принимаются до 18 сентября 2024, а сам аукцион в формате открытых торгов с особенностями состоится 19 сентября. Согласно условиям, подрядчик должен доставить судно в акваторию морского порта Южный в период с 01 ноября по 30 ноября 2025 года.

Информация о процедуре. Фото: скриншот

Требования к судну

Основные технические характеристики судна обнародованы в тендерной документации. Его длина должна быть в пределах 22-25 метров, ширина — 9-10 метров, осадка от 2,1 до 2,3 метра. Грузоподъемность судна ( дедвейт ) должна составлять не менее 120 тонн, а максимальная нагрузка на палубу — 45 тонн. Валовая емкость — не менее 151 GT. Судно должно развивать скорость около 9 узлов, а тяговое усилие должно составлять от 8 до 15 тонн.