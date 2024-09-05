Судно для АМПУ за понад 300 млн грн: деталі

АМПУ планує закупити судно. Ілюстративне фото: usm.media

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) оголосило тендер на закупівлю багатофункціонального судна разом із несамохідною баржею. Сума закупівлі перевищила 300 млн грн, наразі триває подання пропозицій.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником виступає Південний філіал АМПУ, а сума тендеру становить 310 000 000 грн. Пропозиції на участь у тендері приймаються до 18 вересня 2024 року, а сам аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 19 вересня. Згідно з умовами, підрядник має доставити судно до акваторії морського порту Південний у період з 01 листопада до 30 листопада 2025 року.

Інформація про процедуру. Фото: скриншот

Вимоги до судна

Основні технічні характеристики судна вже оприлюднені у тендерній документації. Його довжина має бути в межах 22-25 метрів, ширина — 9-10 метрів, осадка від 2,1 до 2,3 метра. Вантажопідйомність судна (дедвейт) повинна складати не менше 120 тонн, а максимальне навантаження на палубу — 45 тонн. Валова місткість — не менше 151 GT. Судно повинно розвивати швидкість близько 9 вузлів, а тягове зусилля має становити від 8 до 15 тонн.