Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Укрпошта випустила нову марку, присвячену Миколаєву arrow

Укрпошта випустила нову марку, присвячену Миколаєву

5 вересня 2024 11:48
Верзілова Єлизавета - редактор
Нова марка на честь міста-героя Миколаєва
Будівля Миколаївської ОВА, яка хруйнована в результаті російської атаки. Фото: voanews.com
Верзілова Єлизавета - редактор

"Укрпошта" продовжує серію поштових марок, які відзначають міста, що стали символами спротиву України під час війни. Чергова марка присвячена Миколаєву — місту, яке протистоїть агресії з перших днів війни.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Читайте також:
Марка з Миколаєвом
Марка, присвячена Миколаєву. Фото: ukrposhta.ua

Поштовий набір "Міста Героїв. Миколаїв"

Новий поштовий випуск під назвою "Міста Героїв. Миколаїв" відображає важливі символи міста. За ескізами художника Володимира Тарана на марці зображена будівля Миколаївської обласної військової адміністрації, пошкоджена внаслідок ракетного удару 29 березня 2022 року, а також пам’ятник Святому Миколаю, якого миколаївці вважають своїм захисником.

Передзамовлення марки "Міста Героїв. Миколаїв"
Передзамовлення поштового набору. Фото: скриншот

Окрім цього, на конверті можна побачити захисні укріплення з шин біля будівлі першої трамвайної підстанції міста — ще один символ непохитного опору. Марка вже доступна для передзамовлення, а офіційний запуск та спецпогашення плануються до Дня міста Миколаєва — 09 вересня.

Також важливі новини дня по темі:

Укрпошта Одеса війна міста Миколаїв обстріли Миколаївська область поштова марка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:17 АМПУ планує закупити судно за понад 300 млн грн — оголошено аукціон

12:15 Верховна Рада відправила у відставку главу Мінреінтеграції Ірину Верещук

12:04 У виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака проводять обшуки, — ЗМІ

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

12:01 Збірна України втратила лідера напередодні матчів у Лізі Націй

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

12:00 Рада звільнила міністра закордонних справ Кулебу

11:56 Путін розповів про зустріч із Дуровим у Москві

11:53 У річницю теракту 1972 року — у Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю

11:48 Укрпошта випустила нову марку, присвячену Миколаєву

11:45 Оренда житла — скільки коштує зняти квартиру в Києві у вересні

12:17 АМПУ планує закупити судно за понад 300 млн грн — оголошено аукціон

12:15 Верховна Рада відправила у відставку главу Мінреінтеграції Ірину Верещук

12:04 У виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака проводять обшуки, — ЗМІ

12:01 Збірна України втратила лідера напередодні матчів у Лізі Націй

12:00 Рада звільнила міністра закордонних справ Кулебу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

11:56 Путін розповів про зустріч із Дуровим у Москві

11:53 У річницю теракту 1972 року — у Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю

11:48 Укрпошта випустила нову марку, присвячену Миколаєву

11:45 Оренда житла — скільки коштує зняти квартиру в Києві у вересні

11:41 У Покровську на Донеччині скасували евакуацію потягами — з чим пов'язано

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець