Нова марка на честь міста-героя Миколаєва

Будівля Миколаївської ОВА, яка хруйнована в результаті російської атаки. Фото: voanews.com

"Укрпошта" продовжує серію поштових марок, які відзначають міста, що стали символами спротиву України під час війни. Чергова марка присвячена Миколаєву — місту, яке протистоїть агресії з перших днів війни.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

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Марка, присвячена Миколаєву. Фото: ukrposhta.ua

Поштовий набір "Міста Героїв. Миколаїв"

Новий поштовий випуск під назвою "Міста Героїв. Миколаїв" відображає важливі символи міста. За ескізами художника Володимира Тарана на марці зображена будівля Миколаївської обласної військової адміністрації, пошкоджена внаслідок ракетного удару 29 березня 2022 року, а також пам’ятник Святому Миколаю, якого миколаївці вважають своїм захисником.

Передзамовлення поштового набору. Фото: скриншот

Окрім цього, на конверті можна побачити захисні укріплення з шин біля будівлі першої трамвайної підстанції міста — ще один символ непохитного опору. Марка вже доступна для передзамовлення, а офіційний запуск та спецпогашення плануються до Дня міста Миколаєва — 09 вересня.