В історичному центрі Одеси не буде реклами: що зміниться

Люди у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після включення частини Одеси до списку спадщини ЮНЕСКО, регулювання зовнішньої реклами стало більш жорстким. Так, в історичному центрі більше не будуть розміщуватися банери та щити, а залишаться лише вивіски закладів.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування забудови, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини повідомив начальник управління реклами Ігор Слюсаренко.

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Згідно із законом, уся реклама на території ЮНЕСКО під забороною. Однак попри жорсткі правила, заклади повинні заявляти про себе. Тому дозволені вивіски.

"Принципова різниця полягає в тому, що реклама не підлягає декларуванню, вона може бути будь-якого розміру, а закон про рекламу забороняє втручатися у зміст реклами. Вивіска ж має бути мінімальних розмірів, розташована біля входу й містити інформацію про торгову марку, режим роботи та сферу діяльності. Це чудово, бо центральна частина міста виглядатиме більш охайно", — запевнив Ігор Слюсаренко.

Він також зазначив, що рекламні площі можуть залишатися в центрі до завершення терміну дії вже виданих дозволів. Водночас управління реклами вже надіслало підприємцям та рекламним агентствам листи з проханням замінити рекламу на вивіски.