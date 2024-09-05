В историческом центре Одессы не будет рекламы: что изменится

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

После включения части Одессы в список наследия ЮНЕСКО регулирование наружной рекламы стало более жестким. Так, в историческом центре больше не будут размещаться баннеры и щиты, а останутся только вывески заведений.

Об этом на заседании постоянной комиссии по планированию застройки, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия сообщил начальник управления рекламы Игорь Слюсаренко.

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По закону вся реклама на территории ЮНЕСКО под запретом. Однако, несмотря на жесткие правила, заведения должны заявлять о себе. Поэтому разрешены вывески.

"Принципиальная разница состоит в том, что реклама не подлежит декларированию, она может быть любого размера, а закон о рекламе запрещает вмешиваться в содержание рекламы. Вывеска же должна быть минимальных размеров, расположена у входа и содержать информацию о торговой марке, режиме работы и сферу деятельности. Это прекрасно, потому что центральная часть города будет выглядеть более аккуратно", — заверил Игорь Слюсаренко.

Он также отметил, что рекламные площади могут оставаться в центре до истечения срока действия уже выданных разрешений. В то же время управление рекламы уже направило предпринимателям и рекламным агентствам письма с просьбой заменить рекламу на вывески.