Пожар в Одессе сегодня: детали от ГСЧС

Масштабный пожар в Одессе сегодня — подробности
5 сентября 2024 10:52
Спасатель ликвидирует огонь в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины
Сегодня в Пересыпском районе Одессы произошло возгорание строительного мусора. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, распространившийся на площадь около 100 м².
Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
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Детали пожара
По информации спасателей, пожар вспыхнул в неэксплуатируемом одноэтажном деревянном сооружении. Огонь охватил площадь 100 м².
На место происшествия были направлены семь единиц техники и 29 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В настоящее время обстоятельства пожара и ущерб устанавливаются.
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