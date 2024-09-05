Пожар в Одессе сегодня: детали от ГСЧС

Спасатель ликвидирует огонь в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Сегодня в Пересыпском районе Одессы произошло возгорание строительного мусора. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, распространившийся на площадь около 100 м².

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Детали пожара

По информации спасателей, пожар вспыхнул в неэксплуатируемом одноэтажном деревянном сооружении. Огонь охватил площадь 100 м².

На место происшествия были направлены семь единиц техники и 29 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В настоящее время обстоятельства пожара и ущерб устанавливаются.

Спасатель борется с пожаром. Фото: ГСЧС Одесчины