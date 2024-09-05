Угроза флота России сегодня: сколько ракетоносителей в Черном море

Корабли противника в морях. Иллюстративное фото: росСМИ

В акватории Черного моря в четверг, 5 сентября, дежурят снаряженные ракетоносители оккупантов. Также враг способен наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы сегодня сверхвысокий.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".

Азовское море — нет российского флота;

Средиземное море — один боевой корабль на дежурстве, ракетоносители отсутствуют.

Информация о движении флота России по состоянию на 5 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.