Загроза флоту Росії сьогодні: скільки ракетоносіїв у Чорному морі

Росія готова до обстрілів з морів — загроза для Одещини надзвичайно висока
В акваторії Чорного моря у четвер, 5 вересня, чергують споряджені ракетоносії окупантів. Також ворог здатний завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози сьогодні надвисокий.
Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога в морях
- Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
- Азовське море — немає російського флоту;
- Середземне море — один бойовий корабель на чергуванні, ракетоносії відсутні.
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
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