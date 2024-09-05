Москва погрожує Молдові у разі провокацій у ПМР - Захарова

В Росії знову заговорили про ПМР — Молдова може повторити долю України
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова знову вийшла на брифінг із черговими погрозами. Цього разу мова йшла про так зване Придністров'я, де, за її словами, будь-які "провокації" проти російських миротворців і громадян будуть розцінюватися як напад на саму Росію.
Про це повідомляють росЗМІ.
Заява Захарової
Захарова наголосила, що в Придністров'ї мешкає понад 220 тисяч російських громадян, а будь-які "ворожі дії" проти них будуть вважатися атакою на РФ, згідно з міжнародним правом (як його розуміють у Кремлі). Також вона не забула згадати про те, що Молдова начебто діє "за вказівкою Заходу" та ігнорує реальні причини конфлікту, звісно ж, не забувши виправдати "миротворчу" роль російських військ у регіоні.
Невизнане Придністров'я: що відомо
25 серпня 1991 року, лише на другий день після проголошення Україною незалежності, на території Молдови була проголошена так звана Придністровська Молдавська Республіка. Цей регіон площею 4 163 км² (що у п’ять разів більше за місто Київ), став осередком одного з перших заморожених конфліктів на пострадянському просторі.
Придністров'я з населенням близько пів мільйона людей з моменту свого виникнення залишається непідконтрольним офіційній владі Молдови. Конфлікт у Придністров'ї, що розпочався на тлі розпаду СРСР, став своєрідною "першою серією" у низці конфліктів, які Росія розпалювала і підтримувала на територіях колишніх радянських республік. Нині Придністров'я продовжує існувати як невизнана держава, залежна від РФ.
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