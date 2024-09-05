Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Росії знову заговорили про ПМР — Молдова може повторити долю України arrow

В Росії знову заговорили про ПМР — Молдова може повторити долю України

5 вересня 2024 10:04
Верзілова Єлизавета - редактор
Москва погрожує Молдові у разі провокацій у ПМР - Захарова
Представник МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова знову вийшла на брифінг із черговими погрозами. Цього разу мова йшла про так зване Придністров'я, де, за її словами, будь-які "провокації" проти російських миротворців і громадян будуть розцінюватися як напад на саму Росію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Заява Захарової

Захарова наголосила, що в Придністров'ї мешкає понад 220 тисяч російських громадян, а будь-які "ворожі дії" проти них будуть вважатися атакою на РФ, згідно з міжнародним правом (як його розуміють у Кремлі). Також вона не забула згадати про те, що Молдова начебто діє "за вказівкою Заходу" та ігнорує реальні причини конфлікту, звісно ж, не забувши виправдати "миротворчу" роль російських військ у регіоні.

Невизнане Придністров'я: що відомо

25 серпня 1991 року, лише на другий день після проголошення Україною незалежності, на території Молдови була проголошена так звана Придністровська Молдавська Республіка. Цей регіон площею 4 163 км² (що у п’ять разів більше за місто Київ), став осередком одного з перших заморожених конфліктів на пострадянському просторі.

Придністров'я з населенням близько пів мільйона людей з моменту свого виникнення залишається непідконтрольним офіційній владі Молдови. Конфлікт у Придністров'ї, що розпочався на тлі розпаду СРСР, став своєрідною "першою серією" у низці конфліктів, які Росія розпалювала і підтримувала на територіях колишніх радянських республік. Нині Придністров'я продовжує існувати як невизнана держава, залежна від РФ.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Молдова МЗС росіяни конфлікт загрози Придністров'я Новини Одеси Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Яремчук звернувся до вболівальників збірної України через трагедію у Львові

11:32 Які цілі в пріоритеті російських ракет та дронів — військові показали інфографіку

11:32 На Сонці зафіксували 12 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:31 Обстріл Львова — медики назвали кількість пацієнтів, які досі перебувають у важкому стані

11:21 Виплати ВПО — чи переглянуть розмір грошової допомоги у 2025 році

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

11:20 У Львівській області на дорозі перекинулась вантажівка — рух перекрито

11:16 Білборди та банери приберуть в центрі Одеси — що залишиться

11:14 Окупанти придумали, як полювати на проукраїнські сім'ї на ТОТ завдяки дітям

11:13 Розвідка ДШВ у Курській області — боєць поділився специфікою роботи

11:03 Росіяни атакували Україну дронами — у Повітряних силах повідомили про збиті цілі

11:35 Яремчук звернувся до вболівальників збірної України через трагедію у Львові

11:32 Які цілі в пріоритеті російських ракет та дронів — військові показали інфографіку

11:32 На Сонці зафіксували 12 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:31 Обстріл Львова — медики назвали кількість пацієнтів, які досі перебувають у важкому стані

11:21 Виплати ВПО — чи переглянуть розмір грошової допомоги у 2025 році

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

11:20 У Львівській області на дорозі перекинулась вантажівка — рух перекрито

11:16 Білборди та банери приберуть в центрі Одеси — що залишиться

11:14 Окупанти придумали, як полювати на проукраїнські сім'ї на ТОТ завдяки дітям

11:13 Розвідка ДШВ у Курській області — боєць поділився специфікою роботи

11:03 Росіяни атакували Україну дронами — у Повітряних силах повідомили про збиті цілі

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець