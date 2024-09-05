Москва погрожує Молдові у разі провокацій у ПМР - Захарова

Представник МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова знову вийшла на брифінг із черговими погрозами. Цього разу мова йшла про так зване Придністров'я, де, за її словами, будь-які "провокації" проти російських миротворців і громадян будуть розцінюватися як напад на саму Росію.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Заява Захарової

Захарова наголосила, що в Придністров'ї мешкає понад 220 тисяч російських громадян, а будь-які "ворожі дії" проти них будуть вважатися атакою на РФ, згідно з міжнародним правом (як його розуміють у Кремлі). Також вона не забула згадати про те, що Молдова начебто діє "за вказівкою Заходу" та ігнорує реальні причини конфлікту, звісно ж, не забувши виправдати "миротворчу" роль російських військ у регіоні.

Невизнане Придністров'я: що відомо

25 серпня 1991 року, лише на другий день після проголошення Україною незалежності, на території Молдови була проголошена так звана Придністровська Молдавська Республіка. Цей регіон площею 4 163 км² (що у п’ять разів більше за місто Київ), став осередком одного з перших заморожених конфліктів на пострадянському просторі.

Придністров'я з населенням близько пів мільйона людей з моменту свого виникнення залишається непідконтрольним офіційній владі Молдови. Конфлікт у Придністров'ї, що розпочався на тлі розпаду СРСР, став своєрідною "першою серією" у низці конфліктів, які Росія розпалювала і підтримувала на територіях колишніх радянських республік. Нині Придністров'я продовжує існувати як невизнана держава, залежна від РФ.