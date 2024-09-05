Москва угрожает Молдове в случае провокаций в ПМР – Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова снова вышла на брифинг с очередными угрозами. На этот раз речь шла о так называемом Приднестровье, где, по ее словам, любые "провокации" против российских миротворцев и граждан будут расцениваться как нападение на Россию.

Об этом сообщают росСМИ.

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Захарова подчеркнула, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, а любые "вражеские действия" против них будут считаться атакой на РФ, согласно международному праву (как его понимают в Кремле). Также она не забыла упомянуть о том, что Молдова вроде бы действует "по указанию Запада" и игнорирует реальные причины конфликта, конечно, не забыв оправдать "миротворческую" роль российских войск в регионе.

Непризнанное Приднестровье: что известно

25 августа 1991 года, только на второй день после провозглашения независимостью Украины, на территории Молдовы была провозглашена так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Этот регион площадью 4 163 км (что в пять раз больше города Киева), стал центром одного из первых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве.

Приднестровье с населением около полумиллиона человек с момента своего возникновения остается неподконтрольным официальным властям Молдовы. Начавшийся на фоне распада СССР конфликт в Приднестровье стал своеобразной "первой серией" в ряде конфликтов, которые Россия разжигала и поддерживала на территориях бывших советских республик. В настоящее время Приднестровье продолжает существовать как непризнанное государство, зависимое от РФ.