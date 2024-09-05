Пожежа в Одесі сьогодні: деталі від ДСНС

Масштабна пожежа в Одесі сьогодні — подробиці
5 вересня 2024 10:52
Рятувальник ліквідовує вогонь в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
Сьогодні в Пересипському районі Одеси сталося загоряння будівельного сміття. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка поширилась на площу близько 100 м².
Про це у четвер, 5 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
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Деталі пожежі
За інформацією рятувальників, пожежа спалахнула в неексплуатуємій одноповерховій дерев'яній споруді. Вогонь охопив площу 100 м².
На місце події були направлені сім одиниць техніки та 29 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі обставини пожежі та збитки встановлюються.
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