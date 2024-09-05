Пожежа в Одесі сьогодні: деталі від ДСНС

Рятувальник ліквідовує вогонь в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні в Пересипському районі Одеси сталося загоряння будівельного сміття. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка поширилась на площу близько 100 м².

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС щодо пожежі. Фото: скриншот

Деталі пожежі

За інформацією рятувальників, пожежа спалахнула в неексплуатуємій одноповерховій дерев'яній споруді. Вогонь охопив площу 100 м².

На місце події були направлені сім одиниць техніки та 29 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі обставини пожежі та збитки встановлюються.

Рятувальник бореться із пожежею. Фото: ДСНС Одещини