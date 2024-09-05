Новая марка в честь города-героя Николаева

Здание Николаевской ОВА, которое разрушено в результате российской атаки. Фото: voanews.com

"Укрпочта" продолжает серию почтовых марок, отмечающих города, ставшие символами сопротивления Украины во время войны. Очередная марка посвящена Николаеву — городу, противостоящему агрессии с первых дней войны.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

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Марка, посвященная Николаеву. Фото: ukrposhta.ua

Почтовый набор "Города Героев. Николаев"

Новый почтовый выпуск под названием "Город Героев. Николаев" отображает важные символы города. По эскизам художника Владимира Тарана на марке изображено здание Николаевской областной военной администрации, поврежденное в результате ракетного удара 29 марта 2022 года, а также памятник Святому Николаю, которого николаевцы считают своим защитником.

Предзаказ почтового набора. Фото: скриншот

Кроме того, на конверте можно увидеть защитные укрепления из шин у здания первой трамвайной подстанции города — еще один символ непреклонного сопротивления. Марка уже доступна для предзаказа, а официальный запуск и спецпогашение планируются ко Дню города Николаева — 09 сентября.