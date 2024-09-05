В Одесі відбулась акція на підтримку ЗСУ: деталі

Школярі збирають допомогу для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Учні одеських шкіл та їх батьки долучилися до акції "1 вересня — без квітів". Замість букетів у перший день навчального року діти принесли до школи корисні та приємні подарунки для поранених захисників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Підтримка поранених

Олена Буйневич розповіла, що зібрані подарунки отримають українські військові, які зараз проходять лікування у медичних закладах Одеси. Керівниця департаменту подякувала усім, хто долучився до акції.

"Я хочу зараз подякувати всім одеситам, всім нашим батькам і діткам, які це все приносили. Це неймовірні квіти, я впевнена, що вони найкращі. Це такі квіти, які не зів’януть, які принесуть задоволення, приємні хвилини нашим захисникам", — зазначила вона

Традиційна акція

Нагадаємо, акцію "1 вересня — без квітів" започаткували в Одесі ще у 2014 році. Школярі, вихованці садочків та їхні батьки передають бійцям смаколики, чай, каву, шкарпетки і білизну, засоби гігієни, а також власні малюнки та листи з побажаннями.