Стрілянина в Одесі сьогодні вранці: поліція затримала підозрюваного

В Одесі затримали чоловіка за хуліганство. Фото: Нацполіція

Чоловікові не сподобалося, що водій відмовився виконувати його забаганки. Тому він двічі вистрелив в автівку. Тепер пасажиру загрожує значний термін за ґратами.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Що сталося

Інцидент трапився вранці 5 вересня, поряд з житловим комплексом на вулиці Генуезькій. Таксист доставив до пункту призначення 26-річного одесита, але той передумав виходити, й вимагав, аби його відвезли в інше місце. Водій відмовив, у відповідь пасажир почав нецензурно його ображати. Вийшовши з салону, молодик двічі вистрелив у автівку з травматичного пістолета й вдарив зброєю по кузову.

У хулігана вилучили зброю. Фото: Нацполіція

Від’їхавши, таксист викликав поліцію. Тим часом, порушник, забравши гільзи, сховався у підземному паркінгу. Поліцейські швидко розшукали чоловіка й вилучили у нього гільзи та пістолет. Їх скерували на експертизу.

Що загрожує стрілку

Агресивному пасажиру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Суд відправив чоловіка під варту з правом внесення 242,2 тис. грн застави. Якщо молодика визнають винним, йому загрожує до семи років ув’язнення.