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Від Труханова до Тимошенко — ексвіцемер Одеси очолив партійний осередок

5 вересня 2024 15:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Керівник партійного осередка "Батьківщини" в Одесі: хто ним став
Дмитро Жеман. Фото: facebook.com/zheman.dn
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеська міська організація партії "Батьківщина" обрала нового керівника. Ним став колишній заступник міського голови Дмитро Жеман. Разом з ним до партії приєдналися його колеги по мерії. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам новообраний голова міської "Батьківщини" Дмитро Жеман

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"Завжди був людиною, далекою від політики. Вчора вперше в житті зв’язав себе із політичною силою. Я долучився до команди всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", — заявив він. 

Від Труханова до Тимошенко — ексвіцемер Одеси очолив партійний осередок - фото 1
Допис Дмитра Жемана. Фото: скриншот

Партійна команда

Жеман розповів, що до "Батьківщини" долучився не сам, а "з командою перевірених професіоналів, що мають великий управлінський досвід в сферах житлово-комунального господарства, транспорту тощо". За даними Новини.LIVE, йдеться, зокрема, про ексдиректорку департаменту міського господарства Наталю Мостовських та екскерівника департаменту транспорта Артема Сидоренка.   

Дмитро Жеман очолив партійний осередок "Батьківщини"
Дмитро Жеман очолив партійний осередок "Батьківщини". Фото: facebook.com/zheman.dn

Що відомо про Дмитра Жемана

Дмитро Жеман з 2015 року був директором КП "Одесміськелектротранс", а у 2019 році очолив департамент міського господарства. Наступного року Жеман став віцемером. Він курував питання транспорту, ЖКГ і екології. У жовтні 2023 року мер Геннадій Труханов звільнив його з посади. 

Що відомо про партію "Батьківщина"

Партія "Батьківщина" була створена у 1999 року, з того часу її очолює Юлія Тимошенко. На сьогоднішні партія має 26 депутатів у Верховній Раді, в Одеській міській раді не представлена.

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