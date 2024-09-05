Керівник партійного осередка "Батьківщини" в Одесі: хто ним став

Дмитро Жеман. Фото: facebook.com/zheman.dn

Одеська міська організація партії "Батьківщина" обрала нового керівника. Ним став колишній заступник міського голови Дмитро Жеман. Разом з ним до партії приєдналися його колеги по мерії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам новообраний голова міської "Батьківщини" Дмитро Жеман.

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"Завжди був людиною, далекою від політики. Вчора вперше в житті зв’язав себе із політичною силою. Я долучився до команди всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", — заявив він.

Допис Дмитра Жемана. Фото: скриншот

Партійна команда

Жеман розповів, що до "Батьківщини" долучився не сам, а "з командою перевірених професіоналів, що мають великий управлінський досвід в сферах житлово-комунального господарства, транспорту тощо". За даними Новини.LIVE, йдеться, зокрема, про ексдиректорку департаменту міського господарства Наталю Мостовських та екскерівника департаменту транспорта Артема Сидоренка.

Дмитро Жеман очолив партійний осередок "Батьківщини". Фото: facebook.com/zheman.dn

Що відомо про Дмитра Жемана

Дмитро Жеман з 2015 року був директором КП "Одесміськелектротранс", а у 2019 році очолив департамент міського господарства. Наступного року Жеман став віцемером. Він курував питання транспорту, ЖКГ і екології. У жовтні 2023 року мер Геннадій Труханов звільнив його з посади.

Що відомо про партію "Батьківщина"

Партія "Батьківщина" була створена у 1999 року, з того часу її очолює Юлія Тимошенко. На сьогоднішні партія має 26 депутатів у Верховній Раді, в Одеській міській раді не представлена.