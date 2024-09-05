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Одеські бійці показали, як збили новий ворожий "Ланцет" за допомогою FPV-дрона

5 вересня 2024 15:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Знищення ворожого дрону "Ланцет": одеські бійці показали відео
Українські воїни збили ворожий БпЛА. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеські воїни 11-ї бригади Національної гвардії успішно збили нову модифікацію російського дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Виріб-51". Ворог скерував БпЛА на українську територію, але завдяки влучній роботі наших захисників дрон не досяг своєї цілі.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі суспільний діяч Сергій Стерненко.

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Допис Стерненка. Фото: скриншот

Бійці подякували за підтримку українців, які донатять на FPV-дрони, відомі як "Небесний русоріз". Це спеціальні ударні БпЛА, які допомагають знищувати ворожу техніку та захищати наші позиції.

"Він хотів атакувати якийсь з наших обʼєктів, але не сьогодні, мразото, не сьогодні", — підсумували бійці. 

Бригада закликала продовжувати збір, адже кожен внесок наближає нові перемоги.

"Виріб-51": що відомо

Компанія-розробник називає "Виріб 51" — баражувальним боєприпасом для ураження наземної техніки та інших цілей на передовій і в тилу противника. Своєю чергою, "Виріб 51" — інтелектуальна багатозадачна зброя масою близько 5 кг, здатна самостійно виявляти цілі та уражати їх.

БпЛА "Виріб-51" характеристики
Характеристики дрону "Виріб-51". Фото: скриншот

Цей БпЛА також відомий під назвою "Ланцет". Він може розвивати швидкість у понад 80 км/ч. Дальність зв'язку — 50 км.

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