Знищення ворожого дрону "Ланцет": одеські бійці показали відео

Українські воїни збили ворожий БпЛА. Фото: скриншот

Одеські воїни 11-ї бригади Національної гвардії успішно збили нову модифікацію російського дрона-камікадзе "Ланцет" під назвою "Виріб-51". Ворог скерував БпЛА на українську територію, але завдяки влучній роботі наших захисників дрон не досяг своєї цілі.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі суспільний діяч Сергій Стерненко.

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Допис Стерненка. Фото: скриншот

Бійці подякували за підтримку українців, які донатять на FPV-дрони, відомі як "Небесний русоріз". Це спеціальні ударні БпЛА, які допомагають знищувати ворожу техніку та захищати наші позиції.

"Він хотів атакувати якийсь з наших обʼєктів, але не сьогодні, мразото, не сьогодні", — підсумували бійці.

Бригада закликала продовжувати збір, адже кожен внесок наближає нові перемоги.

"Виріб-51": що відомо

Компанія-розробник називає "Виріб 51" — баражувальним боєприпасом для ураження наземної техніки та інших цілей на передовій і в тилу противника. Своєю чергою, "Виріб 51" — інтелектуальна багатозадачна зброя масою близько 5 кг, здатна самостійно виявляти цілі та уражати їх.

Характеристики дрону "Виріб-51". Фото: скриншот

Цей БпЛА також відомий під назвою "Ланцет". Він може розвивати швидкість у понад 80 км/ч. Дальність зв'язку — 50 км.