Уничтожение вражеского дрона "Ланцет": одесские бойцы показали видео

Украинские воины сбили вражеский БпЛА. Фото: скриншот

Одесские воины 11-й бригады Национальной гвардии успешно сбили новую модификацию российского дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Изделие-51". Враг направил БпЛА на украинскую территорию, но благодаря точной работе наших защитников, дрон не достиг своей цели.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале общественный деятель Сергей Стерненко.

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Пост Стерненко. Фото: скриншот

Бойцы поблагодарили за поддержку украинцев, которые донатят на FPV-дроны, известные как "Небесный русорез". Это специальные ударные БпЛА, помогающие уничтожать вражескую технику и защищать наши позиции.

"Он хотел атаковать какой-то из наших объектов, но не сегодня, мразото, не сегодня", — подытожили бойцы.

Бригада призвала продолжать сбор, ведь каждый вклад приближает новые победы.

"Изделие-51": что известно

Компания-разработчик называет "Изделие 51" — баражировочным боеприпасом для поражения наземной техники и других целей на передовой и в тылу противника. В свою очередь, "Изделие 51" — интеллектуальное многозадачное оружие массой около 5 кг, способное самостоятельно обнаруживать цели и поражать их.

Характеристики дрона "Изделие-51". Фото: скриншот

Этот БпЛА также известен под названием Ланцет. Он может развивать скорость более чем в 80 км/ч. Дальность связи — 50 км.