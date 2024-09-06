Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 6 вересня

Синоптики попереджають про негоду в Одесі і області на сьоггодні. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 6 вересня, буде дощовою. Температура вдень становитиме близько +28 °C, однак через негоду та хмари може відчуватися значно прохолодніше. Синоптики попереджають про сильні опади у регіоні — не варто виходити з дому без парасольки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 6 вересня

Мінлива хмарність.

Помірний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +16...+18 °C, вдень +24...+26 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 6 вересня

Мінлива хмарність.

Помірний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C.

На автошляхах області видимість під час дощу 2-4 км.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 6 вересня

У п'ятницю, 6 вересня, в Україні погода буде сухою, окрім Одеської області та Криму, де пройдуть короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +23...+28 °C. У Карпатах вночі передбачається +7...+22 °C, вдень +17...+22 °C.