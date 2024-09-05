Проблема обеспечения жильем детей-сирот в Одессе — решение

В Одессе ищут решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем. Иллюстративное фото: zoda.gov.ua

Программа обеспечения жильем детей-сирот в Одессе фактически остановилась из-за отсутствия интереса застройщиков к бюджетным средствам. Однако в горсовете рассматривают варианты решения проблемы, один из таких — предоставление денежной компенсации.

Об этом во время заседания постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями заявил депутат Одесского городского совета Олег Этнарович.

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"С 2021 года ситуация зашла в тупик, потому что на наши объявления не отзываются. Застройщики не хотят иметь дело с бюджетными деньгами . Нужно не только продать квартиру, но и сделать ремонт, а это предполагает задержки в выплатах из бюджета. Из-за этого мы не можем выполнить программу", — пояснил Олег Этнарович.

Одним из возможных решений, по словам депутата, может быть выплата денежной компенсации вместо непосредственной покупки жилья. Однако нынешняя программа не предполагает такой возможности. Руководитель Службы по делам детей Татьяна Проданчук отметила, что будет выносить на рассмотрение депутатов предложения по изменениям в программе.

"Мы рассматриваем возможность добавить в программу не только строительство и закупку жилья, но и предоставление денежной компенсации. Самый большой вопрос — кто будет исполнителем. Вскоре выйдем с предложением", — сообщила Татьяна Проданчук.

Программа обеспечения жильем детей-сирот в Одессе направлена на поддержку детей, лишенных родительской опеки. Соответствующие изменения могут стать ключевым шагом для разблокирования этой инициативы и решения проблемы жилищного обеспечения нуждающихся.