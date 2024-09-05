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В Одесі серйозні проблеми з квартирами для дітей-сиріт — який вихід

5 вересня 2024 17:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Проблема забезпечення житлом дітей-сиріт в Одесі —рішення
В Одесі шукають рішення проблеми забезпечення дітей-сиріт житлом. Ілюстративне фото: zoda.gov.ua
Верзілова Єлизавета - редактор

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт в Одесі фактично зупинилася через відсутність інтересу забудовників до бюджетних коштів. Однак наразі у міськраді розглядають варіанти вирішення проблеми, один з таких — надання грошової компенсації.

Про це під час засідання постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями заявив депутат Одеської міської ради Олег Етнарович.

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"З 2021 року ситуація зайшла в глухий кут, бо на наші оголошення не відгукуються. Забудовники не хочуть мати справу з бюджетними грошима. Потрібно не лише продати квартиру, а й зробити ремонт, а це передбачає затримки у виплатах з бюджету. Через це ми не можемо виконати програму", — пояснив Олег Етнарович.

Одним з можливих рішень, за словами депутата, може бути виплата грошової компенсації замість безпосередньої покупки житла. Однак, нинішня програма не передбачає такої можливості. Керівниця Служби у справах дітей Тетяна Проданчук зазначила, що буде виносити на розгляд депутатів пропозиції щодо змін у програмі.

"Ми розглядаємо можливість додати до програми не лише будівництво та закупівлю житла, але й надання грошової компенсації. Найбільше питання — хто буде виконавцем. Незабаром вийдемо з пропозицією", — повідомила Тетяна Проданчук.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт в Одесі спрямована на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідні зміни можуть стати ключовим кроком для розблокування цієї ініціативи та вирішення проблеми житлового забезпечення тих, хто цього потребує.

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