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Сервісний центр МВС на Одещині переїхав і працюватиме навіть під час тривог — деталі

5 вересня 2024 17:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Сервісний центр МВС на Одещині працюватиме під час тривог: який саме
Сервісний центр МВС на Одещині працюватиме під час тривог. Ілюстративне фото: facebook.com/hsc.gov.ua
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині відкрили перший сервісний центр МВС, який надаватиме послуги без перерви під час повітряних тривог. Відтепер відділення № 5142 розташоване у с. Крижанівка, на вул. академіка Сахарова, 1Г

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Більше про центр

Це приміщення має площу 400 кв. м, обладнане основним залом та укриттям, що дозволить продовжувати роботу навіть під час повітряної тривоги.

Центр побудований за принципом "відкритого офісу", має всі зручності для маломобільних груп населення, сучасну систему керування чергою, дитячий куточок і буккросинг. Основна перевага нового центру — безперервна робота навіть під час повітряних тривог, адже в укритті також облаштовані робочі місця та екрани для контролю черги.

Які послуги надають

У сервісному центрі МВС № 5142 доступні такі послуги:

  • реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
  • обмін/відновлення посвідчення водія;
  • видача міжнародного посвідчення водія;
  • призначення належного користувача;
  • оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів тощо.

За день центр зможе надавати до 250 адміністративних послуг, таких як реєстрація транспортних засобів, обмін водійських посвідчень та інші.

Зв'язок із центром

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати: 

  • за телефоном (044) 290 19 88;
  • на сторінках Головного сервісного центру МВС в Facebook та Instagram;
  • на офіційному сайті.

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