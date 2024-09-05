Сервисный центр МВД на Одесчине будет работать во время тревог: какой именно

Сервисный центр МВД в Одесской области переехал и будет работать даже во время тревог — детали
В Одесской области открыли первый сервисный центр МВД , который будет предоставлять услуги без перерыва во время воздушных тревог. Теперь отделение № 5142 расположено в с. Крыжановка, на ул. академика Сахарова, 1Г.
Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Больше о центре
Это помещение имеет площадь 400 кв. м, оборудованное основным залом и укрытием, что позволит продолжать работу даже во время воздушной тревоги .
Центр построен по принципу "открытого офиса", имеет все удобства для маломобильных групп населения, современную систему управления очередью, детский уголок и буккросинг. Основное преимущество нового центра – непрерывная работа даже во время воздушных тревог, ведь в укрытии также обустроены рабочие места и экраны для контроля очереди.
Какие услуги оказывают
В сервисном центре МВД № 5142 доступны следующие услуги:
- регистрация/перерегистрация транспортных средств;
- обмен/восстановление водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- назначение должного пользователя;
- оформление разрешения на перевозку опасных грузов и т.п.
В день центр сможет предоставлять до 250 административных услуг, таких как регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений и другие.
Связь с центром
Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить:
- по телефону (044) 290 19 88;
- на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram ;
- на официальном сайте .
Читайте Новини.LIVE!