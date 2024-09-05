Сервисный центр МВД на Одесчине будет работать во время тревог: какой именно

Сервисный центр МВД в Одесской области будет работать во время тревог. Иллюстративное фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В Одесской области открыли первый сервисный центр МВД , который будет предоставлять услуги без перерыва во время воздушных тревог. Теперь отделение № 5142 расположено в с. Крыжановка, на ул. академика Сахарова, 1Г.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Это помещение имеет площадь 400 кв. м, оборудованное основным залом и укрытием, что позволит продолжать работу даже во время воздушной тревоги .

Центр построен по принципу "открытого офиса", имеет все удобства для маломобильных групп населения, современную систему управления очередью, детский уголок и буккросинг. Основное преимущество нового центра – непрерывная работа даже во время воздушных тревог, ведь в укрытии также обустроены рабочие места и экраны для контроля очереди.

Какие услуги оказывают

В сервисном центре МВД № 5142 доступны следующие услуги:

регистрация/перерегистрация транспортных средств;

обмен/восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

назначение должного пользователя;

оформление разрешения на перевозку опасных грузов и т.п.

В день центр сможет предоставлять до 250 административных услуг, таких как регистрация транспортных средств, обмен водительских удостоверений и другие.

Связь с центром

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить: