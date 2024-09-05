Ремонт в школьной кухне на Одесчине будет стоить более 15 млн грн

Дети в школьной столовой. Фото: УНИАН

Пищеблок лицея в селе Озерное Сафьяновской общины планируют почти полностью разобрать и построить заново. За работы управления образования сельсовета готово заплатить 15,3 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Что хотят сделать

Согласно тендерным документам, в здании пищеблока должны заменить окна и двери металлопластиковыми, облицовывать плиткой стены и пол и установить подвесной потолок. Также предусмотрена замена электропроводки, водопроводных и канализационных труб. Кроме того, в помещении установят умывальник, унитаз, душевую кабинку и установят газовый котел. К тому же для школьной кухни закупят оборудование для приготовления пищи, холодильники и приборы для мытья посуды. Все работы должны быть выполнены до 16 декабря 2024 года.

Детали процедуры. Фото: скриншот

Кто заплатит

Аукцион должен пройти 19 сентября. Стартовая цена составляет 15,3 млн грн, причем 90% средств выделят из государственного бюджета — остальное покроет громада.

Отметим, что на разработку сметы по ремонту школьной кухни лицея в Озерном Сафьяновское общество потратило 540 тыс. грн, а в прошлом году в школьном заведении отремонтировали крышу за 775 тыс. грн.