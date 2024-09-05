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Экс-начальник управления Одесского горсовета будут судить за растрату более 4 млн грн

5 сентября 2024 16:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Будут судить экс-начальника управления Одесского горсовета за растрату бюджета
Полиция задержала экс-начальника управления Одесского горсовета. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из управлений Одесского городского совета. Вероятно, речь идет о Борисе Панове, которому сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Как установили следователи, экс-чиновник вместе с группой лиц растратил более четырех миллионов гривен из местного бюджета. Эти средства были незаконно перечислены фиктивной компании за поставку медицинских кислородных генераторов, включая НДС, от которого предприятие должно быть освобождено.

Экс-начальник управления Одесского горсовета будет судить за растрату более 4 млн грн - фото 1
Сообщение БЕБ. Фото: скриншот.

Какое наказание

В настоящее время обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в суд. В случае, если экс-чиновник признается виновным, ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

Что известно о Борисе Панове

Борис Панов возглавлял управление капитального строительства Одесского городского совета почти 10 лет. Его не раз связывали со скандальными событиями.

Наибольшее внимание к Панову приковано после трагедии в детском лагере "Виктория", где из-за пожара погибли трое детей. Тогда экспертиза выявила многочисленные нарушения при реконструкции корпусов, а Панов подписывал документы на тендеры и закупки. Тем не менее, после проверки его вернули на должность.

Борис Панов: фото
Борис Панов в горсовете Фото: Думская

В 2023 году полиция выдвинула подозрение в растрате более двух миллионов гривен при закупке медицинских кислородных генераторов для Одесской городской больницы №8 в рамках борьбы с COVID-19. Именно управление капстроительства осенью 2021 провело тендер для избрания подрядчика, которому уплатили за реконструкцию системы кислородоснабжения с установкой кислородных станций КНП "Городская больница №8". Тогда победителем выбрали ООО "Строительная компания "Антаро Билд", которое по контракту получило 14 миллионов 120 тысяч гривен.

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