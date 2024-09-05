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Ексначальника управління Одеської міськради судитимуть за розтрату понад 4 млн грн

5 вересня 2024 16:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Судитимуть ексначальника управління Одеської міськради за розтрату бюджету
Поліція затримала ексначальника управління Одеської міськради. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки (БЕБ) України завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника одного з управлінь Одеської міської ради. Ймовірно, йдеться про Бориса Панова, якому повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Як встановили слідчі, ексчиновник разом із групою осіб здійснив розтрату понад чотирьох мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ці кошти були незаконно перераховані фіктивній компанії за постачання медичних кисневих генераторів, включаючи ПДВ, від якого підприємство мало бути звільнене. 

Ексначальника управління Одеської міськради судитимуть за розтрату понад 4 млн грн - фото 1
Допис БЕБ. Фото: скриншот.

Яке покарання

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до суду. У разі, якщо ексчиновника визнають винним, йому загрожує до дванадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскація майна.

Що відомо про Бориса Панова

Борис Панов очолював управління капітального будівництва Одеської міської ради протягом майже 10 років. Його неодноразово пов'язували зі скандальними подіями. 

Найбільша увага до Панова прикута після трагедії в дитячому таборі "Вікторія", де через пожежу загинуло троє дітей. Тоді експертиза виявила численні порушення під час реконструкції корпусів, а Панов підписував документи на тендери та закупівлі. Попри це, після перевірки його повернули на посаду. 

Борис Панов: фото
Борис Панов у міськраді. Фото: Думська

У 2023 році поліція висунула Панову підозру у розтраті понад двох мільйонів гривень під час закупівлі медичних кисневих генераторів для Одеської міської лікарні №8 в рамках боротьби з COVID-19. Саме управління капбудівництва восени 2021 року провело тендер для обрання підрядника, якому сплатили за реконструкцію системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП "Міська лікарня №8". Тоді переможцем обрали ТОВ "Будівельна компанія "Антаро Білд", яке за контрактом отримало 14 мільйонів 120 тисяч гривень.

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