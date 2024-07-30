Справа дитячого табору "Вікторія" в Одесі: суд виправдав інспектора ДСНС

Леонід Бондар у залі суду. Фото: Радіо Свобода

Суд повністю виправдав інспектора Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Леоніда Бондаря у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі. Саме він перевіряв заклад на предмет порушень пожежної безпеки напередодні трагедії.

Про це Новини.LIVE дізнались з вироку Київського районного суду Одеси.

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Згорілий корпус табору "Вікторія". Фото: Думська.

Вирок суду

Згідно з вироком суду, опублікованим 29 липня, Бондаря визнали невинуватим, оскільки обвинувачення базувалося на припущеннях і не було узгоджене з іншими належними та допустимими доказами, зібраними у справі. Прокурор не зміг довести, що на інспектора фактично покладалися ці обов'язки.

"Зокрема, а ні в посадовій інструкції, а ні в інших нормативно-правових актах, на які посилається сторона обвинувачення в обґрунтування винуватості особа, не зазначені, тобто не покладені службові обовʼязки, які на переконання сторони обвинувачення він неналежно виконав через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам та державним інтересам, оскільки прокурором не доведено, що на нього фактично покладалися ті обовʼязки", — йдеться в рішенні суду.

Частина вироку суду. Фото: скриншот

Бондар не визнав своєї вини і пояснив, що під час перевірки він не оглядав нові приміщення, оскільки його посвідчення було видано лише для огляду старих будівель. У нього також не було повноважень складати рапорт про порушення. Адвокат підсудного Олександр Булгаров повідомив, що вирок ще не набрав чинності, і прокуратура, ймовірно, подаватиме апеляцію.

Оздоровчий дитячий табір "Вікторія", 2021. Суспільне Одеса

Розбирання згарища після пожежі під час проведення другої експертизи. Фото: соцмережі

Справа інспектора ДСНС: що відомо

Інспектора ДСНС Леоніда Бондара та колишнього начальника Київського відділу ДСНС Валерія Дяченка обвинувачували у службовій недбалості. За даними правоохоронців, інспектор Бондар перевіряв стан протипожежної системи у таборі та фіксував порушення. Після цього він мав скласти відповідний рапорт з клопотанням про звернення до суду, аби повністю чи частково зупинити роботу дитячого табору "Вікторія", але не зробив цього. Його начальник Дяченко не проконтролював роботу підлеглого, внаслідок чого сталась трагедія.

Начальник Київського відділу ДСНС Вілерій Дяченко та інспектор ДСНС Леонід Бондар. Пушкінська

Пожежа у дитячому таборі "Вікторія"

Трагедія в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася 16 вересня 2017 року. Тоді вогонь охопив 4 000 квадратних метрів. Внаслідок пожежі в нових дерев'яних корпусах загинули троє дівчаток.

Вогнеборці ліквідовують пожежу у таборі "Вікторія" в Одесі. Фото: УНІАН

Нагадаємо, що у дитячих закладах та таборах було виявлено безліч порушень за часи, коли начальником департаменту капбудівництва Одеської міськради був Борис Панов. Проте після скандалу з пожежею у "Вікторії" його тимчасово усунули.