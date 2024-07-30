Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Інспектор ДСНС виправданий у справі щодо "Вікторії" — рішення суду arrow

Інспектор ДСНС виправданий у справі щодо "Вікторії" — рішення суду

30 липня 2024 16:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Справа дитячого табору "Вікторія" в Одесі: суд виправдав інспектора ДСНС
Леонід Бондар у залі суду. Фото: Радіо Свобода
Верзілова Єлизавета - редактор

Суд повністю виправдав інспектора Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Леоніда Бондаря у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі. Саме він перевіряв заклад на предмет порушень пожежної безпеки напередодні трагедії.

Про це Новини.LIVE дізнались з вироку Київського районного суду Одеси.

Читайте також:
наслідки пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі
Згорілий корпус табору "Вікторія". Фото: Думська.

Вирок суду

Згідно з вироком суду, опублікованим 29 липня, Бондаря визнали невинуватим, оскільки обвинувачення базувалося на припущеннях і не було узгоджене з іншими належними та допустимими доказами, зібраними у справі. Прокурор не зміг довести, що на інспектора фактично покладалися ці обов'язки.

"Зокрема, а ні в посадовій інструкції, а ні в інших нормативно-правових актах, на які посилається сторона обвинувачення в обґрунтування винуватості особа, не зазначені, тобто не покладені службові обовʼязки, які на переконання сторони обвинувачення він неналежно виконав через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам та державним інтересам, оскільки прокурором не доведено, що на нього фактично покладалися ті обовʼязки", — йдеться в рішенні суду.

Вирок суду по спарві табору "Вікторія"
Частина вироку суду. Фото: скриншот 

Бондар не визнав своєї вини і пояснив, що під час перевірки він не оглядав нові приміщення, оскільки його посвідчення було видано лише для огляду старих будівель. У нього також не було повноважень складати рапорт про порушення. Адвокат підсудного Олександр Булгаров повідомив, що вирок ще не набрав чинності, і прокуратура, ймовірно, подаватиме апеляцію.

Табір "Вікторія" в Одесі
Оздоровчий дитячий табір "Вікторія", 2021. Суспільне Одеса
Завали у таборі "Вікторія" в Одесі - інспектора дСНС виправдали
Розбирання згарища після пожежі під час проведення другої експертизи. Фото: соцмережі

Справа інспектора ДСНС: що відомо

Інспектора ДСНС Леоніда Бондара та колишнього начальника Київського відділу ДСНС Валерія Дяченка обвинувачували у службовій недбалості. За даними правоохоронців, інспектор Бондар перевіряв стан протипожежної системи у таборі та фіксував порушення. Після цього він мав скласти відповідний рапорт з клопотанням про звернення до суду, аби повністю чи частково зупинити роботу дитячого табору "Вікторія", але не зробив цього. Його начальник Дяченко не проконтролював роботу підлеглого, внаслідок чого сталась трагедія.

Суд виправдав Леоніда Бондара у справі пожежі в таборі "Вікторія"
Начальник Київського відділу ДСНС Вілерій Дяченко та інспектор ДСНС Леонід Бондар. Пушкінська

Пожежа у дитячому таборі "Вікторія"

Трагедія в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася 16 вересня 2017 року. Тоді вогонь охопив 4 000 квадратних метрів. Внаслідок пожежі в нових дерев'яних корпусах загинули троє дівчаток. 

Пожежа у таборі "Вікторія"
Вогнеборці ліквідовують пожежу у таборі "Вікторія" в Одесі. Фото: УНІАН

Нагадаємо, що у дитячих закладах та таборах було виявлено безліч порушень за часи, коли начальником департаменту капбудівництва Одеської міськради був Борис Панов. Проте після скандалу з пожежею у "Вікторії" його тимчасово усунули.

Одеса суд смерть пожежа Одеська область Новини Одеси судові рішення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом