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Вкрав 2 мільйони з бюджету: ЗМІ назвали ім'я посадовця одеської міськради

30 вересня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЗМІ назвали ім'я посадовця одеської міськради, який вкрав бюджетні кошти
Борис Панов в Одеській міській раді. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ЗМІ повідомляють ім'я чиновника міськради, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Ним виявився Борис Панов, начальник управління капітального будівництва.

Про це Новини.LIVE дізналися зі соцмереж з посиланням на ЗМІ.

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Попередньо відомо, що обшуки у посадовця почалися 27 вересня, під час сесії міськради. Його під час засідання у залі не було. 

Шлях Панова в Одеській міській раді

На посаді очільника управління капбудівництва Борис Панов опинився у 2014 році. За його головування, у дитячих закладах та таборах було виявлено безліч порушень, зокрема відсутність просочення вогнезахисним складом. Проте після скандалу з пожежею у готелі "Вікторія", де загинули діти, його тимчасово усунули.

Скандал з розкраданням коштів

Бориса Панова підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень. Він привласнив частину коштів на закупівлі генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Також ми писали, що Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

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