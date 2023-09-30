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Украл 2 миллиона из бюджета: СМИ назвали имя чиновника одесского горсовета

30 сентября 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
СМИ назвали имя чиновника одесского горсовета, укравшего бюджетные средства
Борис Панов в Одесском городском совете, Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В СМИ сообщают имя чиновника горсовета, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Им оказался Борис Панов, начальник управления капитального строительства.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей со ссылкой на СМИ.

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Предварительно известно, что обыски у чиновника начались 27 сентября, во время сессии горсовета. Его во время заседания в зале не было.

Путь Панова в Одесском городском совете

В должности руководителя управления капстроительства Борис Панов оказался в 2014 году. При его председательстве в детских учреждениях и лагерях было выявлено множество нарушений, в частности отсутствие пропитки огнезащитным составом. Однако после скандала с пожаром в гостинице "Виктория", где погибли дети, его временно устранили.

Скандал с хищением средств

Борис Панов подозревается в хищении бюджетных средств более чем на 2 миллиона гривен. Он присвоил часть средств на закупку генераторов кислорода для нужд Одесской городской больницы №8 в лечении COVID-19.

Также мы писали, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские заключения для уклонистов и получали большие суммы денег от военнообязанных.

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