Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Військовослужбовця ОК "Південь" підозрюють у хабарництві: подробиці arrow

Військовослужбовця ОК "Південь" підозрюють у хабарництві: подробиці

29 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військовослужбовця ОК "Південь" підозрюють у хабарництві: подробиці
Затримання військовослужбовця. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці розслідують скандальну справу, в якій колишнього військовослужбовця Оперативного командування "Південь" підозрюють у зловживанні впливом і вимаганні хабаря в сумі 1500 доларів США. За ці кошти він мав перевести службовця до іншого, небойового підрозділу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. 

Читайте також:

За даними слідства, інцидент стався у вересні цього року, коли колишній військовослужбовець вимагав хабар від бійця однієї з військових частин Збройних Сил України. Натомість він обіцяв вплинути на рішення особи, відповідальної за переведення. 

27 вересня правоохоронці затримали підозрюваного негайно після отримання неправомірної вигоди від потерпілого. 

Яке покарання очікує військового

Прокурори повідомили військовослужбовцю Оперативного командування "Південь" про зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз