Військовослужбовця ОК "Південь" підозрюють у хабарництві: подробиці

Затримання військовослужбовця. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Правоохоронці розслідують скандальну справу, в якій колишнього військовослужбовця Оперативного командування "Південь" підозрюють у зловживанні впливом і вимаганні хабаря в сумі 1500 доларів США. За ці кошти він мав перевести службовця до іншого, небойового підрозділу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.

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За даними слідства, інцидент стався у вересні цього року, коли колишній військовослужбовець вимагав хабар від бійця однієї з військових частин Збройних Сил України. Натомість він обіцяв вплинути на рішення особи, відповідальної за переведення.

27 вересня правоохоронці затримали підозрюваного негайно після отримання неправомірної вигоди від потерпілого.

Яке покарання очікує військового

Прокурори повідомили військовослужбовцю Оперативного командування "Південь" про зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.