Военнослужащего ОК "Юг" подозревают во взяточничестве: подробности

Задержание военнослужащего. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Правоохранители расследуют скандальное дело, в котором бывшего военнослужащего Оперативного командования "Юг" подозревают в злоупотреблении влиянием и вымогательстве взятки в сумме 1500 долларов США. За эти средства он должен был перевести служащего в другое, небоевое подразделение.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

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По данным следствия, инцидент произошел в сентябре этого года, когда бывший военнослужащий требовал взятку от бойца одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. В то же время он обещал повлиять на решение лица, ответственного за перевод.

27 сентября стражи порядка задержали подозреваемого немедленно после получения неправомерной выгоды от потерпевшего.

Какое наказание ждет военного

Прокуроры сообщили военнослужащему Оперативного командования "Юг" за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации.

Также мы писали, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.