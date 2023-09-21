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Військовий з Одещини за гроші мав перевезти службовця до "небойового підрозділу"

21 вересня 2023 15:50
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Анна Мурадова
Редактор
Військовий з Одещини за гроші мав перевезти службовця до "небойового підрозділу"
Оголошення про підозру військовому. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Військовослужбовець вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США від громадянки. За процесуальним керівництвом прокурорів посадовця Одеського регіонального ТЦК та СП звинувачують у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. 

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За даними слідства, наприкінці червня 2023 року військовослужбовець вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США від громадянки.

У обмін на ці кошти він обіцяв "допомогти" у прийнятті позитивного рішення щодо переведення її племінника, який є діючим військовослужбовцем, до іншого, небойового підрозділу. Також він обіцяв допомогти визнати його непридатним до проходження військової служби та подальшого звільнення.

Яке покарання чекає на військового

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю Одеського РТЦК та СП за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також ми писали, що Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

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