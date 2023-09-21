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Военный из Одесчины за деньги должен был перевезти служащего в "небоевое подразделение"

21 сентября 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военный из Одесчины за деньги должен был перевезти служащего в "небоевое подразделение"
Объявление о подозрении военном. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов от гражданки. За процессуальным руководством прокуроров должностного лица Одесского регионального ТЦК и СП обвиняют в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

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По данным следствия, в конце июня 2023 г. военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов США от гражданки.

В обмен на эти средства он обещал "помочь" в принятии положительного решения о переводе ее племянника, который является действующим военнослужащим, в другое небоевое подразделение. Также он обещал помочь признать его непригодным к прохождению военной службы и дальнейшему увольнению.

Какое наказание ждет военного

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доложено о подозрении военнослужащему Одесского РТЦК и СП по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области объявили о подозрении главе врачебной консультативной комиссии. Она вместе с сообщницами может быть причастна к схеме уклонения военнообязанных от мобилизации .

Также мы писали, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Одесской области. Должностные лица использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.

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