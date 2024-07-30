Дело детского лагеря "Виктория" в Одессе: суд оправдал инспектора ГСЧС

Леонид Бондарь в зале суда. Фото: Радио Свобода

Суд полностью оправдал инспектора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Леонида Бондаря по делу о пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе. Именно он проверял заведение по поводу нарушений пожарной безопасности накануне трагедии.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.

Читайте также:

Сгоревший корпус лагеря "Виктория". Фото: Думская.

Приговор суда

Согласно приговору суда, опубликованному 29 июля, Бондарь признан невиновным, поскольку обвинение базировалось на предположениях и не было согласовано с другими надлежащими и допустимыми доказательствами, собранными по делу. Прокурор затруднился доказать, что на инспектора фактически возлагались эти обязанности.

"В частности, ни в должностной инструкции, ни в других нормативно-правовых актах, на которые ссылается сторона обвинения в обоснование виновности лицо, не указаны, то есть не возложены служебные обязанности, которые по убеждению стороны обвинения он ненадлежаще выполнил из-за недобросовестного отношения к ним. , что привело к тяжелым последствиям отдельным гражданам и государственным интересам, поскольку прокурором не доказано, что на него фактически возлагались те обязанности", — говорится в решении суда.

Часть приговора суда. Фото: скриншот

Бондарь не признал своей вины и объяснил, что во время проверки он не осматривал новые помещения, поскольку его удостоверение было выдано только для осмотра старых построек. У него также не было полномочий составлять рапорт о нарушениях. Адвокат подсудимого Александр Булгаров сообщил, что приговор еще не вступил в силу, и прокуратура, вероятно, будет подавать апелляцию.

Оздоровительный детский лагерь "Виктория", 2021. Общественное Одесса

Разбор пожара после пожара во время проведения второй экспертизы. Фото: соцсети

Дело инспектора ГСЧС: что известно

Инспектора ГСЧС Леонида Бондаря и бывшего начальника Киевского отдела ГСЧС Валерия Дьяченко обвиняли в служебной халатности. По данным правоохранителей, инспектор Бондарь проверял состояние противопожарной системы в лагере и фиксировал нарушения. После этого он должен составить соответствующий рапорт с ходатайством об обращении в суд, чтобы полностью или частично остановить работу детского лагеря "Виктория", но не сделал этого. Его начальник Дьяченко не проконтролировал работу подчиненного, в результате чего произошла трагедия.

Начальник Киевского отдела ГСЧС Вилерий Дяченко и инспектор ГСЧС Леонид Бондарь. Пушкинская

Пожар в детском лагере "Виктория"

Трагедия в одесском детском лагере "Виктория" произошла 16 сентября 2017 года. Тогда огонь охватил 4 000 квадратных метров. В результате пожара в новых деревянных корпусах погибли три девочки.

Пожарные ликвидируют пожар в лагере "Виктория" в Одессе. Фото: УНИАН

Напомним, что в детских учреждениях и лагерях было обнаружено множество нарушений за время, когда начальником департамента капстроительства Одесского горсовета был Борис Панов. Однако после скандала с пожаром в "Виктории" его временно устранили.