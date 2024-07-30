Дело детского лагеря "Виктория" в Одессе: суд оправдал инспектора ГСЧС

Инспектор ГСЧС оправдан по делу по "Виктории" — решение суда
Суд полностью оправдал инспектора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Леонида Бондаря по делу о пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе. Именно он проверял заведение по поводу нарушений пожарной безопасности накануне трагедии.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.
Приговор суда
Согласно приговору суда, опубликованному 29 июля, Бондарь признан невиновным, поскольку обвинение базировалось на предположениях и не было согласовано с другими надлежащими и допустимыми доказательствами, собранными по делу. Прокурор затруднился доказать, что на инспектора фактически возлагались эти обязанности.
"В частности, ни в должностной инструкции, ни в других нормативно-правовых актах, на которые ссылается сторона обвинения в обоснование виновности лицо, не указаны, то есть не возложены служебные обязанности, которые по убеждению стороны обвинения он ненадлежаще выполнил из-за недобросовестного отношения к ним. , что привело к тяжелым последствиям отдельным гражданам и государственным интересам, поскольку прокурором не доказано, что на него фактически возлагались те обязанности", — говорится в решении суда.
Бондарь не признал своей вины и объяснил, что во время проверки он не осматривал новые помещения, поскольку его удостоверение было выдано только для осмотра старых построек. У него также не было полномочий составлять рапорт о нарушениях. Адвокат подсудимого Александр Булгаров сообщил, что приговор еще не вступил в силу, и прокуратура, вероятно, будет подавать апелляцию.
Дело инспектора ГСЧС: что известно
Инспектора ГСЧС Леонида Бондаря и бывшего начальника Киевского отдела ГСЧС Валерия Дьяченко обвиняли в служебной халатности. По данным правоохранителей, инспектор Бондарь проверял состояние противопожарной системы в лагере и фиксировал нарушения. После этого он должен составить соответствующий рапорт с ходатайством об обращении в суд, чтобы полностью или частично остановить работу детского лагеря "Виктория", но не сделал этого. Его начальник Дьяченко не проконтролировал работу подчиненного, в результате чего произошла трагедия.
Пожар в детском лагере "Виктория"
Трагедия в одесском детском лагере "Виктория" произошла 16 сентября 2017 года. Тогда огонь охватил 4 000 квадратных метров. В результате пожара в новых деревянных корпусах погибли три девочки.
Напомним, что в детских учреждениях и лагерях было обнаружено множество нарушений за время, когда начальником департамента капстроительства Одесского горсовета был Борис Панов. Однако после скандала с пожаром в "Виктории" его временно устранили.
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