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На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні

5 вересня 2024 16:45
Верзілова Єлизавета - редактор
Ремонт у шкільній кухні на Одещині коштуватиме понад 15 млн грн
Діти в шкільній їдальні. Фото: УНІАН
Верзілова Єлизавета - редактор

Харчоблок ліцею у селі Озерне Саф’янівської громади планують майже повністю розібрати й побудувати заново. За роботи управління освіти сільради готове заплатити 15,3 млн грн.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Що хочуть зробити

Згідно з тендерними документами, у будівлі харчоблоку мають замінити вікна і двері на металопластикові, облицювати плиткою стіни та підлогу й встановити підвісну стелю. Також передбачена заміна електропроводки, водопровідних і каналізаційних труб. Крім того, у приміщенні встановлять умивальники, унітаз, душову кабінку і встановлять газовий котел. До того ж, для шкільної кухні закуплять обладнання для готування їжі, холодильники й прилади для миття посуду. Усі роботи мають виконати до 16 грудня 2024 року

На Одещині планують витратити 15 млн на ремонт шкільної кухні - фото 2
Деталі процедури. Фото: скриншот

Хто заплатить

Аукціон має відбутися 19 вересня. Стартова ціна складає 15,3 млн грн, причому 90% коштів виділять з державного бюджету — решту покриє громада

Зазначимо, що на розробку кошторису для ремонту шкільної кухні ліцею в Озерному Саф’янівська громада витратила 540 тис. грн, а минулого року у шкільному закладі відремонтували дах за 775 тис. грн.

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