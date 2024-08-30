Сервісний центр МВС №5142 у м. Одеса тимчасово призупиняє роботу через переїзд

Сервісний центр МВС на Аеропортівській. Фото: МВС

Сервісний центр МВС №5142 на вул. Аеропортівська, 27/1 в Одесі, тимчасово припиняє надання послуг. З 31 серпня одесити зможуть звертатися до інших відділень в місті.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області.

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У пресслужбі додали що тимчасове призупинення роботи центру пов'язане з запланованим переїздом на нову адресу. З 31 серпня 2024 року, громадянам пропонується звертатися до інших сервісних центрів МВС у місті. Про відновлення роботи СЦ №5142 за новою адресою буде повідомлено додатково на офіційних ресурсах.

Адреси сервісних центрів МВС в Одесі

Зазначимо, що загалом в місті окрім центру на Аеропортівській працюють ще два заклади, а саме:

Сервісний центр МВС №5141 на вул. Інглезі, 15 А;

Сервісний центр МВС №5152 на Київському шосе, 27А.

Адміністрація сервісного центру дякує громадянам за розуміння та просить враховувати ці тимчасові зміни при плануванні візитів.