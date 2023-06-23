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Онлайн-запис на водійські іспити: куди звертатись одеситам

23 червня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Онлайн-запис на водійські іспити: куди звертатись одеситам
Водійське посвідчення. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завдяки пілотному проєкту, що триває у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях, кандидати у водії тепер мають можливість зареєструватись онлайн на практичний іспит. За період з 1 червня по 22 червня 7808 осіб скористалися можливістю електронного запису, отримавши талони реєстрації. Крім того, 8203 талони на практичний іспит були отримані офлайн у терміналі сервісного центру МВС.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Одеська область виділяється серед інших регіонів. Тут 414 кандидатів у водії скористалися онлайн-реєстрацією, тоді як 2542 особи отримали талони на місці в приміщенні сервісного центру МВС.

Пілотний проєкт, який триватиме до кінця липня, є першим кроком до впровадження електронної реєстрації на практичні іспити в усіх регіонах України. Наразі, лише у певних сервісних центрах МВС Одещини доступний онлайн-запис на практичний іспит:

  • Білгород-Дністровський (сервісний центр МВС № 5143)
  • Ізмаїл (сервісний центр МВС № 5144)
  • Подільськ (сервісний центр МВС № 5149)
  • Одеса (сервісний центр МВС № 5154)

Щоб отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС, громадяни можуть звертатись за телефоном (044) 290-19-88 або відвідати сторінку Головного сервісного центру МВС у Facebook. Також на офіційному сайті МВС є корисна інформація та відповіді на поширені запитання.

Нагадаємо, в Україні було запущено послугу обміну і відновлення посвідчення водія через застосунок "Дія". Тепер водії можуть легко подати заявку на заміну свого водійського документа всього лише кількома кліками. Замовити можна як фізичний пластиковий документ, який потрібно забрати у сервісному центрі МВС особисто, так і цифровий документ, який є дійсним не лише в Україні.

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