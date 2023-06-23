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Онлайн-запись на водительские экзамены: куда обращаться одесситам

23 июня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Онлайн-запись на водительские экзамены: куда обращаться одесситам
Водительское удостоверение. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря пилотному проекту, который проходит во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, кандидаты в водители теперь имеют возможность зарегистрироваться онлайн на практический экзамен. За период с 1 июня по 22 июня 7808 человек воспользовались возможностью электронной записи, получив талоны регистрации. Кроме того, 8203 талона на практический экзамен были получены оффлайн в терминале сервисного центра МВД.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Одесская область выделяется из других регионов. Здесь 414 кандидатов в водители воспользовались онлайн-регистрацией, в то время как 2542 человека получили талоны на месте в помещении сервисного центра МВД.

Пилотный проект, который продлится до конца июля, является первым шагом по внедрению электронной регистрации на практические экзамены во всех регионах Украины. Только в определенных сервисных центрах МВД Одесщины доступна онлайн-запись на практический экзамен:

  • Белгород-Днестровский (сервисный центр МВД №5143)
  • Измаил (сервисный центр МВД №5144)
  • Подольск (сервисный центр МВД №5149)
  • Одесса (сервисный центр МВД №5154)

Чтобы получить консультацию по сервисным центрам МВД, граждане могут обращаться по телефону (044) 290-19-88 или посетить страницу Главного сервисного центра МВД в Facebook. Также на официальном сайте МВД есть полезная информация и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в Украине была запущена услуга обмена и восстановления водительского удостоверения через приложение Действие. Теперь водители могут легко подать заявку на замену своего водительского документа всего несколькими кликами. Заказать можно как физический пластиковый документ, который нужно забрать в сервисном центре МВД лично, так и цифровой документ, который действителен не только в Украине.

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