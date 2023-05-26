Одеситам пояснили, як отримати посвідчення водія через "Дію"

Руслан Мірошниченко на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

23 травня 2023 року в Україні було запущено послугу обміну і відновлення посвідчення водія через застосунок Дія. Тепер водії можуть легко подати заявку на заміну свого водійського документа всього лише кількома кліками. Замовити можна як фізичний пластиковий документ, який потрібно забрати у сервісному центрі МВС особисто, так і цифровий документ, який є дійсним не лише в Україні.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу начальника відділу реєстраційної роботи сервісних центрів МВС в Одеській області Руслана Мірошниченка.

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Запровадження цієї послуги робить Україну першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного пластикового посвідчення водія і мати лише цифровий документ. Обмін посвідчення водія є актуальним у таких випадках:

закінчився термін дії поточного документа;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, стать);

власник хоче замінити старе посвідчення на нове.

Також, якщо посвідчення водія було втрачено або викрадено, необхідно звернутися до процедури його відновлення.

Руслан Мірошниченко на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

"Звичний пластик із його цифровим відображенням в Дії, або лише Е-документ без пластикового бланка, буде діяти на території України та в країнах, де визнають оцифровані документи у нашому застосунку Дія — у Польщі та Молдові", — зазначив Руслан Мірошниченко.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії":

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення";

оберіть причину заміни документа;

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

підпишіть заяву;

сплатіть за послугу (протягом 10 хв варто сплатити за послугу, інакше заява анулюється).

Важливо зазначити, що Кабінет міністрів України розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Водіям дозволяється керувати транспортними засобами за умови наявності у них посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, термін дії якого вже закінчився. Протягом дії воєнного стану.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на сайті.

Нагадаємо, Міністерство цифрової інформації оновило одну з важливих послуг на порталі державних послуг "Дія". Розширили доступ до послуги реєстрації нерухомого майна.