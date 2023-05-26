Одесситам объяснили, как получить водительское удостоверение через "Дію"

Руслан Мирошниченко на брифинге. Фото: Новини.LIVE

23 мая 2023 года в Украине была запущена услуга обмена и восстановления водительского удостоверения через приложение "Дія". Теперь водители могут легко подать заявку на замену своего водительского документа всего несколькими кликами. Заказать можно как физический пластиковый документ, который нужно забрать в сервисном центре МВД лично, так и цифровой документ, который действителен не только в Украине.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге начальника отдела регистрационной работы сервисных центров МВД в Одесской области Руслана Мирошниченко.

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Введение этой услуги делает Украину первой страной в Европе, где можно отказаться от физического пластикового водительского удостоверения и иметь только цифровой документ. Обмен водительского удостоверения актуален в следующих случаях:

истек срок действия текущего документа;

надписи на бланке затерлись и не читаются;

водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);

владелец хочет заменить старое удостоверение новое.

Также, если водительское удостоверение было потеряно или похищено, необходимо обратиться к процедуре его восстановления.

Руслан Мирошниченко на брифинге. Фото: Новини.LIVE

"Привычный пластик с его цифровым отображением в "Дія", или только Е-документ без пластикового бланка, будет действовать на территории Украины и в странах, где признают оцифрованные документы в нашем приложении "Дія" — в Польше и Молдове", — отметил Руслан Мирошниченко.

Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дія":

выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";

выберите причину замены документа;

подтвердите или укажите место регистрации;

выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);

выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;

подтвердите или укажите ваши контактные данные;

подпишите заявление;

оплатите услугу (в течение 10 мин следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется).

Важно отметить, что Кабинет министров Украины расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения. Водителям разрешается управлять транспортными средствами при наличии у них водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого уже истек в течение действия военного положения.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте.

Напомним, Министерство цифровой информации обновило одну из важных услуг на портале государственных услуг "Дія". Расширили доступ к услуге регистрации недвижимого имущества.