В Україні вводяться нові правила отримання посвідчень водіїв - що потрібно знати

Машини у місті стоять на світлофорі. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Одеська область входить до чотирьох регіонів, де з червня місяця як експеримент будуть введені нові правила зі складання іспитів на посвідчення водія. Тепер весь процес проходитиме при увімкнених відеокамерах.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу начальника відділу реєстраційної роботи сервісних центрів МВС в Одеській області Руслана Мірошниченка.

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3 1-го червня в екзаменаційній діяльності сервісних центрів МВС Одеської області, в також Вінницької, Київської та Львівської, запрацюють так звані "екзаменаційні хаби". В яких усі екзаменаційні класи обладнали системами перехресної відеофіксації із записом звуку. Таким чином виключається можливість існування "сліпих" зон і втручання в теоретичний іспит сторонніх осіб. Щодо змін у теоретичній підготовці майбутніх водіїв, то в рамках цього проєкту вони не передбачені. Порядок іспитів загалом залишається таким самим. Необмежена кількість спроб скласти тести на знання ПДР протягом року теж залишається.

"У суспільства вже давно сформувався запит на максимально прозорі умови складання іспитів у сервісних центрах МВС. Результат цих іспитів має залежати виключно від знань та практичних вмінь кандидата у водії", — зазначив Руслан Мірошниченко.

Руслан Мірошниченко на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

На території Одеської області, в рамках реалізації пілотного проєкту "Оптимізація сервісних центрів MBC, працюватимуть чотири територіальні сервісні центри МВС:

N° 5143, що у Білгород-Дністровському, на вулиці Гагаріна, 4;

No 5144, що в Ізмаїлі, на проспекті. Незалежності, 362;

N° 5149, що у Подільську, на вулиці Соборна, 202 Б; ﻿

N° 5154, що в Одесі, на вулиці Аеропортівська, 27/1.

Екзаменаційні хаби, що відкривалися таким чином, щоб до сервісного центру МВС, який прийматиме іспити, їхати було не більше 100-а кілометрів.

"Наразі не йдеться про скорочення кількості сервісних центрів МВС. Решта девʼять сервісних центрів МВС Одеської області не зачиняються, а продовжуватимуть надавати послуги з реєстрації-перереєстрації транспортних засобів, займатимуться обмінами та відновленням посвідчень водія, видачею державних номерних знаків, їх відповідальним зберіганням і т.д. Тобто під час реалізації пілотного проєкту складання іспитів в інших ТСЦ області буде призупинено", — наголосили під час брифінгу.

Щодо практичної складової складання іспиту то всі автівки сервісних центрів МВС будуть оснащені камерами спостереження з кутом огляду 360°та фіксацією звуку в салоні. Камера в салоні фіксуватиме положення рук і ніг кандидата у водії, рук і ніг екзаменатора сервісного центру МВС. У кандидатів у водії зʼявиться також більше інструментів для апеляції рішення екзаменатора, а термін отримання відеозапису на його оскарження буде продовжено до 30 днів.

Руслан Мірошниченко на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

"Зменшення кількості автошкіл не передбачається. Всі вони є приватними та діють відокремлена від сервісних центрів МВС. Варто зазначити що станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит, то вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби", — відзначив начальник відділу реєстраційної роботи сервісних центрів МВС в Одеській області Руслан Мірошниченко.

Експеримент триватиме до кінця вересня, після врахування усіх моментів та виправлень недоліків проєкт буде поширено на всю Україну.

Надаємо, 23 травня 2023 року в Україні було запущено послугу обміну і відновлення посвідчення водія через застосунок "Дія". Тепер водії можуть легко подати заявку на заміну свого водійського документа всього лише кількома кліками. Замовити можна як фізичний пластиковий документ, який потрібно забрати у сервісному центрі МВС особисто, так і цифровий документ, який є дійсним не лише в Україні.