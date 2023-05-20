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Майже 1000 водіїв отримали посвідчення через "Дію": як оформити заявку

20 травня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже 1000 водіїв отримали посвідчення через "Дію": як оформити заявку
Посвідчення водія через "Дію". Фото: mintsyfra
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З моменту відновлення послуги сервісних центрів МВС в Одеській області з грудня 2022 року через Електронний кабінет водія та портал "Дія" надійшло 1212 заявок на обмін або відновлення посвідчення водія. Адміністратори центрів розглянули ці онлайн-заявки та затвердили 905 посвідчень водія.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як отримати 

Щоб зробити заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, необхідно виконати кілька кроків:

  • Авторизуватись в Електронному кабінеті водія.
  • Заповнити всі поля заявки, перевірити правильність автоматичного заповнення даних з реєстрів.
  • Підписати заявку електронним підписом.
  • Здійснити оплату карткою.

Весь процес займає до 10 хвилин. Після цього залишається лише зачекати на розгляд заявки адміністратором сервісного центру МВС та відстежувати статус заявки в розділі "Мої послуги" в Електронному кабінеті водія.

"Варто попередити, що посвідчення до 2013 року видачі навряд чи вдасться обміняти або відновити таким зручним способом, у разі коли відцифрований образ обличчя водія не міститься в Єдиному державному реєстрі МВС", — йдеться в повідомленні. 

Чому можуть відмовити

Однією з очевидних причин відмови в онлайн-заявках на обмін посвідчення водія є наявність неоплачених штрафів. Усі штрафи, включаючи ті, що виписані патрульними поліцейськими, штрафи автоматичної фіксації та штрафи за неправильне паркування у великих містах відображаються в системі.

Як отримати документи

Коли людина оформляє заявку на обмін посвідчення водія в електронному кабінеті водія, то там видно, що є два способи отримання:

  • особисто в сервісному центрі МВС;
  • з логістичними витратами, які включають упакування посвідчення водія у спеціальний конверт і відправлення Укрпоштою.

Нагадаємо, на Одещині впровадження "єЧерги" на чотирьох пунктах пропуску сприяло пропуску тисяч вантажівок. Ця система запрацювала 8 травня і зараз функціонує на пунктах пропуску Старокозаче — Тудора, Орловка — Ісакча, Рені — Джурджулешті та Виноградівка — Вулканешти. Як записатись до черги — дивіться в матеріалі.

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