Около 1000 водителей получили удостоверение через "Дію": как оформить заявку

Водительское удостоверение через "Дія". Фото: mintsyfra

С момента возобновления услуги сервисных центров МВД в Одесской области с декабря 2022 года через Электронный кабинет водителя и портал "Дія" поступило 1212 заявок на обмен или восстановление водительского удостоверения. Администраторы центров рассмотрели эти онлайн-заявки и утвердили 905 водительских прав.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как получили

Чтобы сделать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, необходимо выполнить несколько шагов:

Авторизоваться в Электронном кабинете водителя.

Заполнить все поля заявки, проверить правильность автоматического заполнения данных из реестров.

Подписать заявку электронной подписью.

Осуществить оплату картой.

Весь процесс занимает до 10 минут. После этого остается лишь подождать рассмотрения заявки администратором сервисного центра МВД и отслеживать статус заявки в разделе "Мои услуги" в Электронном кабинете водителя.

"Следует предупредить, что удостоверение до 2013 года выдачи вряд ли удастся обменять или восстановить таким удобным способом, если отцифрованный образ водителя не содержится в Едином государственном реестре МВД", — говорится в сообщении.

Почему могут отказать

Одной из очевидных причин отказа в онлайн-заявках на обмен водительского удостоверения является наличие неоплаченных штрафов. Все штрафы, включая выписанные патрульными полицейскими, штрафы автоматической фиксации и штрафы за неправильную парковку в больших городах отражаются в системе.

Как получить документы

Когда человек оформляет заявку на обмен водительского удостоверения в электронном кабинете водителя, то там видно, что есть два способа получения:

лично в сервисном центре МВД;

или с логистическими затратами, включающими упаковку водительского удостоверения в специальный конверт и отправку Укрпочтой.

Напомним, в Одесской области внедрение "єЧерги" на четырех пунктах пропуска способствовало пропуску тысяч грузовиков. Эта система заработала 8 мая и сейчас функционирует на пунктах пропуска Старокозаче — Тудора, Орловка — Исакча, Рени — Джурджулешти и Виноградовка — Вулканешты. Как записаться в очередь — смотрите в материале.