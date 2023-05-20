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Около 1000 водителей получили удостоверение через "Дію": как оформить заявку

20 мая 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Около 1000 водителей получили удостоверение через "Дію": как оформить заявку
Водительское удостоверение через "Дія". Фото: mintsyfra
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С момента возобновления услуги сервисных центров МВД в Одесской области с декабря 2022 года через Электронный кабинет водителя и портал "Дія" поступило 1212 заявок на обмен или восстановление водительского удостоверения. Администраторы центров рассмотрели эти онлайн-заявки и утвердили 905 водительских прав.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как получили

Чтобы сделать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, необходимо выполнить несколько шагов:

  • Авторизоваться в Электронном кабинете водителя.
  • Заполнить все поля заявки, проверить правильность автоматического заполнения данных из реестров.
  • Подписать заявку электронной подписью.
  • Осуществить оплату картой.

Весь процесс занимает до 10 минут. После этого остается лишь подождать рассмотрения заявки администратором сервисного центра МВД и отслеживать статус заявки в разделе "Мои услуги" в Электронном кабинете водителя.

"Следует предупредить, что удостоверение до 2013 года выдачи вряд ли удастся обменять или восстановить таким удобным способом, если отцифрованный образ водителя не содержится в Едином государственном реестре МВД", — говорится в сообщении.

Почему могут отказать

Одной из очевидных причин отказа в онлайн-заявках на обмен водительского удостоверения является наличие неоплаченных штрафов. Все штрафы, включая выписанные патрульными полицейскими, штрафы автоматической фиксации и штрафы за неправильную парковку в больших городах отражаются в системе.

Как получить документы

Когда человек оформляет заявку на обмен водительского удостоверения в электронном кабинете водителя, то там видно, что есть два способа получения:

  • лично в сервисном центре МВД;
  • или с логистическими затратами, включающими упаковку водительского удостоверения в специальный конверт и отправку Укрпочтой.

Напомним, в Одесской области внедрение "єЧерги" на четырех пунктах пропуска способствовало пропуску тысяч грузовиков. Эта система заработала 8 мая и сейчас функционирует на пунктах пропуска Старокозаче — Тудора, Орловка — Исакча, Рени — Джурджулешти и Виноградовка — Вулканешты. Как записаться в очередь — смотрите в материале.

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