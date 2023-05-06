На Одещині запрацює електронний запис для водіїв вантажівок для перетину кордону

Черга з вантажівок на кордоні. Фото: УНІАН

Українська Державна прикордонна служба оголосила про запуск послуги запису до електронної черги для водіїв вантажівок на перетин кордону з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Молдовою і Туреччиною. Послуга буде доступна з 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних, включаючи:

МАПП "Ягодин – Дорогуськ"

МАПП "Рава-Руська – Хребенне"

МАПП "Краківець – Корчова"

МАПП "Шегині – Медика"

МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"

МАПП "Порубне – Сірет"

МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"

МАПП "Рені – Джюрджюлешть"

МАПП "Орлівка – Ісакча"

МАПП "Могилів-Подільський – Отач"

МАПП "Устилуг – Зосин"

Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"

МАПП "Дяково – Халмеу"

МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"

МАПП "Мамалига – Крива"

МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть"

Інструкції та відеоінструкція будуть доступні трьома мовами: українській, англійській та польській. Згодом можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Інструкція для реєстрації. Фото: Міністерство інфраструктури.

Інструкція для реєстрації. Фото: Міністерство інфраструктури.

Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням.

Для звернень щодо запитань про роботу проєкту, реєстрацію в черзі можна звертатись на електронну пошту [email protected], лишати звершення через форму зворотного зв’язку на сайті: echerha.gov.ua чи телефонувати на Лінію інформацію підтримки за номерами +38(044) 334 4304 та +380 67 120 0483.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо.