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На Одещині запрацює електронний запис для водіїв вантажівок для перетину кордону

6 травня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині запрацює електронний запис для водіїв вантажівок для перетину кордону
Черга з вантажівок на кордоні. Фото: УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українська Державна прикордонна служба оголосила про запуск послуги запису до електронної черги для водіїв вантажівок на перетин кордону з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Молдовою і Туреччиною. Послуга буде доступна з 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Як записатись до черги

Водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних, включаючи:

  • МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
  • МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
  • МАПП "Краківець – Корчова"
  • МАПП "Шегині – Медика"
  • МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"
  • МАПП "Порубне – Сірет"
  • МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
  • МАПП "Рені – Джюрджюлешть"
  • МАПП "Орлівка – Ісакча"
  • МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
  • МАПП "Устилуг – Зосин"
  • Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"
  • МАПП "Дяково – Халмеу"
  • МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"
  • МАПП "Мамалига – Крива"
  • МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть"

Інструкції та відеоінструкція будуть доступні трьома мовами: українській, англійській та польській. Згодом можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Інструкція для реєстрації. Фото:  Міністерство інфраструктури. 
Інструкція для реєстрації. Фото:  Міністерство інфраструктури. 
Інструкція для реєстрації. Фото:  Міністерство інфраструктури. 
Інструкція для реєстрації. Фото:  Міністерство інфраструктури. 

Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням

Для звернень щодо запитань про роботу проєкту, реєстрацію в черзі можна звертатись на електронну пошту [email protected], лишати звершення через форму зворотного зв’язку на сайті: echerha.gov.ua чи телефонувати на Лінію інформацію підтримки за номерами +38(044) 334 4304 та +380 67 120 0483.

Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо. 

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