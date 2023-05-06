На Одещині запрацює електронний запис для водіїв вантажівок для перетину кордону
Українська Державна прикордонна служба оголосила про запуск послуги запису до електронної черги для водіїв вантажівок на перетин кордону з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Молдовою і Туреччиною. Послуга буде доступна з 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Як записатись до черги
Водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних, включаючи:
- МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
- МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
- МАПП "Краківець – Корчова"
- МАПП "Шегині – Медика"
- МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"
- МАПП "Порубне – Сірет"
- МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
- МАПП "Рені – Джюрджюлешть"
- МАПП "Орлівка – Ісакча"
- МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
- Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"
- МАПП "Дяково – Халмеу"
- МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"
- МАПП "Мамалига – Крива"
- МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть"
Інструкції та відеоінструкція будуть доступні трьома мовами: українській, англійській та польській. Згодом можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.
Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням.
Для звернень щодо запитань про роботу проєкту, реєстрацію в черзі можна звертатись на електронну пошту [email protected], лишати звершення через форму зворотного зв’язку на сайті: echerha.gov.ua чи телефонувати на Лінію інформацію підтримки за номерами +38(044) 334 4304 та +380 67 120 0483.
Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо.