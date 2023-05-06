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В Одесской области заработает электронная запись для водителей грузовиков для пересечения границы

6 мая 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области заработает электронная запись для водителей грузовиков для пересечения границы
Очередь из грузовиков на границе. Фото: УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинская Государственная пограничная служба объявила о запуске услуги записи в электронную очередь для водителей грузовиков на пересечение границы с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией, Молдовой и Турцией. Услуга будет доступна с 8 мая на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "Єчерга".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Как записаться в очередь

Водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди 16 доступных, включая:

  • МАПП "Ягодин – Дорогуск"
  • МАПП "Рава-Русская – Позвоночное"
  • МАПП "Краковец – Корчёва"
  • МАПП "Шегини – Медика"
  • МАПП "Ужгород – Вишне-Немецкое"
  • МАПП "Порубное – Сирет"
  • МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
  • МАПП "Рени – Джюрджюлешть"
  • МАПП "Орловка – Исакча"
  • МАПП "Могилев-Подольский – Отач"
  • МАПП "Устилуг – Зосин"
  • Временный ЧП "Нижанковичи - Мальховице"
  • МАПП "Дяково – Халмеу"
  • МАПП "Староказаче – Белгород-Днестровский"
  • МАПП "Мамалыга – Кривая"
  • МАПП "Виноградовка – Вулкенешть"

Инструкции и видеоинструкция будут доступны на трех языках: украинском, английском и польском. Впоследствии можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.

Инструкция по регистрации. Фото:  Министерство инфраструктуры.
Инструкция по регистрации. Фото: Министерство инфраструктуры.
Инструкция по регистрации. Фото:  Министерство инфраструктуры.
Инструкция по регистрации. Фото: Министерство инфраструктуры.

Также водители могут воспользоваться видеоинструкцией "Как стать в очередь?" Ее можно найти по ссылке.

Для обращений по вопросам проекта, регистрацию в очереди можно обращаться на электронную почту [email protected], оставлять свершение через форму обратной связи на сайте: echerha.gov.ua или звонить на Линию информацию поддержки по номерам +38 (044) 334 4304 и +380 67 120 0483.

Напомним, за первую неделю работы новой системы WIM на Хаджибейском мосту, которая заработала 24 апреля с 6 полосами движения, было зафиксировано нарушение габаритно-весовых норм более полумиллиона гривен. Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 Киев — Одесса, и из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений было невозможно.

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