В Одесской области заработает электронная запись для водителей грузовиков для пересечения границы
Украинская Государственная пограничная служба объявила о запуске услуги записи в электронную очередь для водителей грузовиков на пересечение границы с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией, Молдовой и Турцией. Услуга будет доступна с 8 мая на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "Єчерга".
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Как записаться в очередь
Водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди 16 доступных, включая:
- МАПП "Ягодин – Дорогуск"
- МАПП "Рава-Русская – Позвоночное"
- МАПП "Краковец – Корчёва"
- МАПП "Шегини – Медика"
- МАПП "Ужгород – Вишне-Немецкое"
- МАПП "Порубное – Сирет"
- МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
- МАПП "Рени – Джюрджюлешть"
- МАПП "Орловка – Исакча"
- МАПП "Могилев-Подольский – Отач"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
- Временный ЧП "Нижанковичи - Мальховице"
- МАПП "Дяково – Халмеу"
- МАПП "Староказаче – Белгород-Днестровский"
- МАПП "Мамалыга – Кривая"
- МАПП "Виноградовка – Вулкенешть"
Инструкции и видеоинструкция будут доступны на трех языках: украинском, английском и польском. Впоследствии можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.
Также водители могут воспользоваться видеоинструкцией "Как стать в очередь?" Ее можно найти по ссылке.
Для обращений по вопросам проекта, регистрацию в очереди можно обращаться на электронную почту [email protected], оставлять свершение через форму обратной связи на сайте: echerha.gov.ua или звонить на Линию информацию поддержки по номерам +38 (044) 334 4304 и +380 67 120 0483.
Напомним, за первую неделю работы новой системы WIM на Хаджибейском мосту, которая заработала 24 апреля с 6 полосами движения, было зафиксировано нарушение габаритно-весовых норм более полумиллиона гривен. Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 Киев — Одесса, и из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений было невозможно.