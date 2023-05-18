"єЧерга" на Одещині: як це допомогло водіям

Брифінг щодо впровадження "єЧерги". Фото: Медіацентр Україна – Одеса

На Одещині впровадження "єЧерги" на чотирьох пунктах пропуску сприяло пропуску тисяч вантажівок. Ця система запрацювала 8 травня і зараз функціонує на пунктах пропуску Старокозаче — Тудора, Орловка — Ісакча, Рені — Джурджулешті та Виноградівка — Вулканешти.

Про це стало відомо на брифінгу, що проходив у Медіацентрі Україна – Одеса.

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Кількість вантажівок, які проходять через ці пункти пропуску, залежить від конкретного пункту і коливається від декількох десятків до понад сотні вантажівок щодня. Начальник відділу державного нагляду (контролю) в Одеській області Костянтин Миронов відзначив переваги системи "єЧерга", серед яких онлайн-відстежування ситуації, оптимізація бізнес-процесів та зменшення корупційних ризиків завдяки прозорості.

"На пункті пропуску в Орлівці раніше черга з автівок сягала 40 км. Водії стояли по три тижні, зараз три дні. Крім того, це розв’язувати проблему з алкоголем у водіїв. А також дозволяє економити на пальному та супутніх витратах для водіїв", — розповів менеджер відділу логістики ТОВ "транспортна компанія "Бласко" Олексій Скрипченко.

Андрій Артеменко, в.о. заступника начальника Одеської митниці Державної митної служби України, додав, що впровадження "єЧерги" також сприяє дисципліні митних інспекторів. Тепер час проходження однієї вантажівки становить від 8 до 15 хвилин.

Посадовець також наголосив, що кількість автомобілів на пунктах пропуску значно збільшилася. Наприклад, на пункті Орловка-Ісакча, яка є паромною переправою, раніше щодня проходило до 70 автомобілів, а зараз ця кількість перевищує 100. З метою подальшого покращення ситуації, у червні планується запуск ще одного парному, що дозволить перевозити до 120 автомобілів щодня.

Нагадаємо, Українська Державна прикордонна служба оголосила про запуск послуги запису до електронної черги для водіїв вантажівок на перетин кордону з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Молдовою і Туреччиною. Як записатись до черги — дивіться в матеріалі.