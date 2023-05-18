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"єЧерга" на Одесчине: как это помогло водителям

18 мая 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"єЧерга" на Одесчине: как это помогло водителям
Брифинг по внедрению "єЧерга". Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области внедрение "єЧерга" на четырех пунктах пропуска способствовало пропуску тысяч грузовиков. Эта система заработала 8 мая и сейчас функционирует на пунктах пропуска Старокозаче – Тудора, Орловка – Исакча, Рени – Джурджулешти и Виноградовка – Вулканешты.

Об этом стало известно на брифинге, проходившем в Медиацентре Украина – Одесса.

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Количество грузовиков, проходящих через эти пункты пропуска, зависит от конкретного пункта и колеблется от нескольких десятков до более чем сотни грузовиков ежедневно. Начальник отдела государственного надзора (контроля) в Одесской области Константин Миронов отметил преимущества системы "єЧерга", среди которых онлайн-отслеживание ситуации, оптимизация бизнес-процессов и уменьшение коррупционных рисков благодаря прозрачности.

"На пункте пропуска в Орловке раньше очередь из автомобилей достигала 40 км. Водители стояли по три недели, сейчас три дня. Кроме того, это решать проблему с алкоголем у водителей. А также позволяет экономить на горючем и сопутствующих расходах для водителей", — рассказал менеджер отдела логистики ООО "транспортная компания "Бласко"" Алексей Скрипченко.

Андрей Артеменко, и. заместителя начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины добавил, что внедрение "єЧерга" также способствует дисциплине таможенных инспекторов. Теперь время прохождения одного грузовика составляет от 8 до 15 минут.

Чиновник также подчеркнул, что количество автомобилей на пунктах пропуска значительно увеличилось. Например, на пункте Орловка-Исакча, которая является паромной переправой, раньше ежедневно проходило до 70 автомобилей, а сейчас это количество превышает 100. В целях дальнейшего улучшения ситуации в июне планируется запуск еще одного парного, что позволит перевозить до 120 автомобилей ежедневно.

Напомним, Украинская Государственная пограничная служба объявила о запуске услуги записи в электронную очередь для водителей грузовиков на пересечение границы с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией, Молдовой и Турцией. Как записаться в очередь — смотрите в материале.

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