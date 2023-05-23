Відпочинок в Аркадії 2023: варіанти, ціни, поради

Вхід до одеської Аркадії. Фото: Юлія Браславська Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

"Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна", — цитата єврейського письменника та драматурга Шолом-Алейхема, яка дуже підходить під сьогоднішні одеські реалії. Коли у квітні заговорили про те, що цього року курортного сезону не буде, одесити в один голос сказали — буде, але не для всіх. Досвід першого року війни показав, що якщо у вас є фінанси, то всі двері для вас відчинені — зокрема й розважальних закладів які розташувалися на березі моря, на закритих пляжах! Тим більше, що клуби в Аркадії цього разу розгорнули свою діяльність, як завжди, у травні.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки коштуватиме відпочинок біля басейну в головній туристичній точці міста.

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Головна алея одеської Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Аркадія — сюди приїжджають для того, щоб себе показати та на людей подивитися. Саме тут із приходом літа починають розгортатися головні, так би мовити, культурні заходи. Туристи їдуть сюди, щоб насолодитися гарною кухнею, погуляти біля моря, позасмагати чи побувати на концерті зірок. Кожен із клубів намагається позмагатися у гучності музики, світлової ілюмінації та, звичайно ж, інтер'єром. Ціни само собою відповідають заявленому рівню і, як кажуть, в Одесі — "понтам".

Фонтан на вході в Аркадію. Фото: Новини.LIVE

Центральна алея одеської Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Ibiza Beach Club

Так прямо на центральній алеї вас зустрічає знаменита Ibiza, як заявляється на сайті — це місце, де збуваються мрії. Прославився цей клуб аж ніяк не тим, що там здійснювалися мрії, а скандалами, зокрема через захоплення пляжу та своїми цінами. Поки тут працює тільки зона відпочинку біля чотирьох басейнів.

Вхід до Ibiza Beach Club. Фото: Новини.LIVE

Так відчути себе обраним і насолодитися, так би мовити, комфортом, торкнутися своєї "мрії" можна відносно недорого. Шезлонг на піску коштуватиме вам 150 гривень, а от якщо забажаєте ближче до басейну, то доведеться вже викласти 300 грн. VIP майданчик на шістьох персон коштуватиме 1200 грн.

Зона відпочинку в клубі Ibiza. Фото: сайт клубу Ibiza

Якщо забули рушник, то не проблема за 100 гривень вам його нададуть, правда заставу доведеться залишити у 5-кратному розмірі від вартості послуги. Камера зберігання обійдеться теж у 100 грн плюс застава 150 грн. Для того, щоб вам ніхто не заважав, усю територію, частиною якої якимось чином виявився і весь центральний аркадійський пляж, відгородили парканом. Ну, а що? Лише сторонніх людей персоналу на території не вистачало.

Територія клубу повністю огороджена парканом. Фото: Новини.LIVE

Зі своєю їжею на територію не можна. До ваших послуг бар та кухня. Вартість салатів стартує від 195 гривень. Шашлик із філе телятини 550 гривень. З повним меню можна ознайомитись на сайті клубу.

ITAKA Odesa beach

Зліва від Ibiza розташувався прямий конкурент — ITAKA. Тут до ваших послуг пропонуються два великі басейни. Вартість лежака на краю території коштуватиме вам поки що 100 гривень. Також можна взяти бунгало до 4 осіб, вже прямо біля басейну, однак вартість буде відповідно вищою.

Головний вхід клубу ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Зона відпочинку клубу ITAKA. Фото: з сайту клубу

Для вашої зручності тут розташовані відразу два пляжні бари та ресторан. Щодо вартості, то треба зазначити, що салати можна вибрати від 190 гривень, а шашлик зі свинячого ошийка коштуватиме 270 гривень. Усі меню також можна знайти на сайті клубу.

Меню клубу із зазначенням цін. Фото: з сайту клубу

Єдиний нюанс — щоб розмістити все вище перераховане, клубу ITAKA довелося встановити поміст прямо в морі, оскільки своєї території не вистачило.

Аби розмістити все для відпочинку, клубу не вистачило пляжу. Фото: Новини.LIVE

Red Line Beach

Найбільш бюджетним на сьогодні виявився Red Line Beach — від центральної алеї ліве крило. Тут до 26 травня вхід та шезлонги абсолютно безкоштовні. Ну, а якою буде вартість, вже починаючи з вихідних, поки що невідомо.

Головний вхід клубу Red Line. Фото: Новини.LIVE

Зона відпочинку клубу Red Line. Фото: соціальні мережі клубу

Для відпочинку передбачено три басейни з морською водою. Оскільки є свій бар та ресторан, то зі своїми напоями та їжею на територію комплексу не можна. Щодо вартості, то грецький салат коштуватиме 175 гривень, а шашлик з філе яловичини — 395 гривень.

Меню клубу із зазначенням цін. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок в Аркадії

Якщо ж ви просто вирішили прогулятися або перекусити в Аркадії, то треба сказати, що кав'ярень тут достатньо. Американо можна знайти за 20 гривень. Чим далі від центральної алеї, тим дешевше.

В Аркадії багато кав'ярень. Фото: Новини.LIVE

Чим далі від центральної алеї, тим дешевше. Фото: Новини.LIVE

Що стосується їжі, то тут представлені основні ресторани міста. Кожен знайде страви на свої смак та гаманець, вибір справді є — починаючи від грузинських хінкалі та закінчуючи устрицями.

В Аркадії можна знайти ресторан до душі. Фото: Новини.LIVE

Середній чек у ресторані різний, залежно від закладу. Фото: Новини.LIVE

Кожен знайде страви на свої смак та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Розваги та їхня вартість

З розвагами вдень в Аркадії скромно. На центральній алеї, як і раніше, розмістилися каруселі для дітей. А у лівому крилі можна знайти тир — 60 гривень доведеться віддати за те, щоб покидати дротики у надувні кульки. Якщо забажаєте постріляти, то за 22 пульки потрібно заплатити 80 гривень.

У лівому крилі можна знайти тир. Фото: Новини.LIVE

За 22 пульки потрібно заплатити 80 гривень. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк Hawaii

Вартість послуг у середньому від 450 грн до 1400 грн. Працює з 09:00-19:00. Дорослий квиток на цілий день коштує 900 грн, дитячий — 450 грн. Бунгало — 1400 грн. Також є варіанти по пів дня, коштує такий вхідний квиток, відповідно дешевше, 550 гривень дорослий та 300 дитячий.

Аквапарк Hawaii працює з 09:00-19:00. Фото: сайт аквапарку

Загалом старт курортного сезону та офіційне своє відкриття клуби в Аркадії намітили ближче до кінця травня. На 26 число вже анонсовано перший концерт цього сезону. Ось тільки це мало в'яжеться з реальністю сьогоднішнього дня.

Центральна алея Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Другий рік війни, а клуби будуть знову забиті хоч і розташовуються просто на пляжі. Хочеться нагадати, що пляжі цього року знову закриті для відвідування і купатися в морі заборонено. А значить для більшості одеситів відпочинок буде, м'яко кажучи, не по кишені, адже вартість лежаків біля басейну, найімовірніше, переглянуть уже в червні. Та й дискотеки ні до місця з урахуванням того, що в жодному з клубів немає бомбосховища і в разі атаки, людям просто не буде куди сховатися. Ну, хіба що в басейні.

Більшість пляжів міста застелили настилами. Фото: Новини.LIVE

Військові переклали відповідальність на місцеву владу, а ті в свою чергу закрили на все очі — як наслідок, більшість пляжів міста застелили настилами. Ось тільки як ці настили врятують, якщо до берега приб'є міну, якими всіх лякають, залишається загадкою.