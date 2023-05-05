Тур вихідного дня до Одеси

Вхід до Аркадійської алеї. Фото: Новини.LIVE

До початку літнього сезону залишається менш як три тижні, а Одеса вже готова приймати туристів та відпочивальників, попри воєнний стан у країні. Через закритий доступ до моря фірми, що спеціалізуються на послугах відпочинку, вже розробили цікаві маршрути та локації, де можна зупинитися на ночівлю, посмакувати місцеві страви, а також інформативно та весело провести час.

Журналісти Новини.LIVE проаналізувати вартість послуг, які вже готові надати готельєри й ресторатори, та підрахували скільки необхідно взяти із собою грошей, якщо ви плануєте свій відпочинок в Одесі.

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Вартість житла в Одесі

Найпопулярнішим місцем, де зупиняються відпочивальники в Одесі, залишаються готелі. Вони не лише комфортабельні, але й надають широкий спектр послуг. Розташовані в усіх районах міста і працюють цілий рік.

Апартаменти з видом на море. Фото: Новини.LIVE

Вартість одномісного номера на добу коливається від 700 грн до 23 000 грн залежно від класу.

Одним з варіантів розміщення в Одесі є й можливість винайняти окрему квартиру. Однак тут варто враховувати, в якому районі вона знаходиться. Залежно від цієї характеристики, квартири поділяють на кілька категорій. Відповідно, і ціна буде різнитися.

Готелі біля моря коштуватимуть дорожче. Фото: Новини.LIVE

Багато хто обирає готелі в центрі Одеси. Новини.LIVE

Найчастіше гості Одеси віддають перевагу житлу з видом на море або неподалік узбережжя. Вартість такого житла коливається від 500 грн на добу до 2700 грн.

Для тих, хто шукає бюджетний варіант відпочинку в Одесі, найкраще підійдуть хостели. Їх вартість дуже приваблива, навіть у розпал сезону, і становить від 170 грн до 600 грн.

Вартість їжі

Що стосується цін на їжу, то тут кожен обирає для себе найбільш прийнятний варіант. Для любителів вишуканих страв ресторатори радять не зупинятися в одному ресторані чи кафе, а весь час відкривати для себе особливості місцевої кухні. У середньому вартість обіду на двох осіб обійдеться від 400 грн до 3000 грн.

Культурно-розважальна програма

Одеса — одне із найбагатших міст з точки зору наявності пам'ятників, музеїв, театрів, історичних будівель та парків. Гостям міста знадобиться чимало часу, щоб відвідати найцікавіші місця в місті. Втім, через воєнний стан варто врахувати те, що декотрі з історичних та культурних пам’яток залишаються нині закритими. Однак працюють театри.

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Глядачі в Одеському оперному театрі. Фото: Новини.LIVE

Але головна пам'ятка — Дюк де Рішельє — нині огороджена мішками, а доступ до нього, втім, як і на знамениті Потьомкінські сходи, закрито. На жаль, зробити фотографію біля Воронцовської колонади цього року також не вдасться.

Пам'ятник Дюку де Рішельє. Фото: Новини.LIVE

Одеські музеї

Більшість одеських музеїв працюють, але краще їх відвідувати у першій половині дня, тому що вони закриваються відносно рано.

Одеський художній музей. Фото: Новини.LIVE

Вартість вхідного квитка різна залежно від заходів, які заплановано на цей день.

Екскурсії по Одесі

Але щоб краще пізнати Одесу, її історію та таємниці, радимо вирушити на екскурсію. Маршрутів, звичайно, стало менше, ніж у довоєнний період, але все одно є на що подивитися.

Соборна площа Одеса. Фото: Новини.LIVE

Аквапарки вже планують відкриття

У період воєнного стану в Одесі заборонено купання в морі, тому великої популярності набувають саме аквапарки. У місті їх два: аквапарк "Одеса", що знаходиться на 7 км Овідіопольської дороги, а також Hawaii — на Аркадійській алеї, 1, який готовий відчинити свої двері вже 15 травня. Вартість послуг у середньому від 450 грн до 1400 грн.

Аквапарк в Аркадії. Фото: сайт aquapark-hawaii

Працюють вони 09:00-19:00. Дорослий квиток коштує 900 грн, дитячий — 450 грн. Бунгало — 1400 грн.

Вартість вхідного квитка до аквапарку різна. Фото: сайт aquapark-hawaii

Щодо аквапарку "Одеса" його відкриття планується наприкінці травня. Вартість вхідних квитків поки що невідома.

Клуби та дискотеки

Клуби в Аркадії поки що готуються до відкриття, вже навіть є перші анонси концертів. Так, 26 травня у знаменитому клубі Ibiza виступатиме Монатік. До речі, відкриття пляжного сезону цього клубу намічено на 5 травня. До послуг відвідувачів пропонується великий басейн з баром та рестораном.

Клуби в Одесі готуються до відкриття. Фото: Новини.LIVE

Що стосується інших клубів, то деякі з них планують відкриття на кінець травня. Точних дат поки що немає.

Басейн та зона відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, традиційного відпочинку на морському узбережжі цього року не буде. А все через те, що будь-якої миті може прибити чергову міну. В результаті було ухвалено рішення: пляжі в Одесі та області закрити. Але морська столиця України все ж таки туристичне місто, а значить, цю сферу потрібно розвивати. Тим більше, що сьогодні далеко не всі можуть виїхати на відпочинок за кордон.

Чайки біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Яким буде туристичний сезон-2023 і що зможе запропонувати наше місто українцям? Читайте про це в нашому матеріалі.