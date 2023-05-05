Тур выходного дня в Одессу

Вход на Аркадийскую аллею. Фото: Новини.LIVE

До начала летнего сезона остается менее трех недель, а Одесса уже готова принимать туристов и отдыхающих, несмотря на военное положение в стране. Из-за закрытого доступа к морю, фирмы, специализирующиеся на услугах отдыха, уже разработали интересные маршруты и локации, где можно остановиться на ночлег, посмаковать местные блюда, а также информативно и весело провести время.

Журналисты Новини.LIVE проанализировали стоимость услуг, которые уже готовы предоставить гостиницы и рестораторы, и подсчитали, сколько необходимо взять с собой денег, если вы планируете свой отдых в Одессе.

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Стоимость жилья в Одессе

Самым популярным местом, где останавливаются отдыхающие в Одессе, остаются отели. Они не только комфортны, но и предоставляют широкий спектр услуг. Расположены во всех районах города и работают круглогодично.

Аппартаменты с видом на море. Фото: Новини.LIVE

Стоимость одноместного номера в сутки колеблется от 700 грн до 23 000 грн в зависимости от класса.

Одним из вариантов размещения в Одессе есть и возможность снять отдельную квартиру. Однако здесь следует учитывать, в каком районе она находится. В зависимости от этой характеристики, квартиры делятся на несколько категорий. Соответственно, и цена будет отличаться.

Гостиницы возле моря будут стоить дороже. Фото: Новини.LIVE

Многие выбирают гостиницы в центре Одессы. Новини.LIVE

Чаще всего гости Одессы предпочитают жилье с видом на море или недалеко от побережья. Стоимость такого жилья колеблется от 500 грн в сутки до 2700 грн.

Для тех, кто ищет бюджетный вариант отдыха в Одессе, лучше всего подойдут хостелы. Их стоимость очень привлекательна даже в разгар сезона и составляет от 170 до 600 грн.

Стоимость еды

Что касается цен на еду, то здесь каждый выбирает себе наиболее приемлемый вариант. Для любителей изысканных блюд рестораторы советуют не останавливаться в одном ресторане или кафе, а все время открывать особенности местной кухни. В среднем стоимость обеда на двух человек обойдется от 400 грн до 3000 грн.

Культурно-развлекательная программа

Одесса — один из самых богатых городов с точки зрения наличия памятников, музеев, театров, исторических зданий и парков. Гостям города понадобится немало времени, чтобы посетить интересные места в городе. Впрочем, из-за военного положения следует учесть то, что некоторые исторические и культурные памятники остаются до сих пор закрытыми. Однако работают театры.

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Зрители в Одесском оперном театре. Фото: Новини.LIVE

Но главная достопримечательность — Дюк де Ришелье — сейчас огражден мешками, а доступ к нему, впрочем, как и на знаменитую Потемкинскую лестницу, закрыт. К сожалению, сделать фотографию возле Воронцовской колоннады в этом году тоже не удастся.

Памятник Дюку де Ришелье. Фото: Новини.LIVE

Одесские музеи

Большинство одесских музеев работают, но лучше их посещать в первой половине дня, потому что они закрываются относительно рано.

Одесский художественный музей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость входного билета разная в зависимости от мероприятий, запланированных на этот день.

Экскурсии по Одессе

Но чтобы лучше узнать Одессу, ее историю и тайны, рекомендуем отправиться на экскурсию. Маршрутов стало меньше, чем в довоенный период, но все равно есть на что посмотреть.

Соборная площадь Одесса. Фото: Новини.LIVE

Аквапарки уже планируют открытие

В период военного положения в Одессе запрещено купание в море, поэтому большую популярность приобретают именно аквапарки. В городе их два: аквапарк "Одесса", находящийся на 7 км Овидиопольской дороги, а также Hawaii — на Аркадийской аллее, 1, который готов открыть свои двери уже 15 мая. Стоимость услуг в среднем от 450 до 1400 грн.

Аквапарк в Аркадии. Фото: сайт aquapark-hawaii

Работают они с 09:00 до 19:00. Взрослый билет стоит 900 грн, детский — 450 грн. Бунгало — 1400 грн.

Стоимость входного билета в аквапарк разная. Фото: сайт aquapark-hawaii

Открытие аквапарка "Одесса" планируется в конце мая. Стоимость входных билетов пока не известна.

Клубы и дискотеки

Клубы в Аркадии пока готовятся к открытию, уже есть первые анонсы концертов. Так, 26 мая в знаменитом клубе Ibiza будет выступать Монатик. Кстати, открытие пляжного сезона этого клуба намечено на 5 мая. К услугам гостей большой бассейн возле бара и ресторана.

Клубы в Одессе готовятся к открытию. Фото: Новини.LIVE

Что касается других клубов, то некоторые из них планируют открытие к концу мая. Точных дат пока нет.

Бассейн и зона отдыха. Фото: Новини.LIVE

Напомним, традиционного отдыха на морском побережье в этом году не будет. А все потому, что в любой момент может прибить очередную мину. В результате принято решение: пляжи в Одессе и области закрыть. Но морская столица Украины все же туристический город, а значит, эту область нужно развивать. Тем более что сегодня далеко не все могут поехать на отдых за границу.

Чайки возле моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Каким будет туристический сезон-2023 и что сможет предложить наш город украинцам? Читайте об этом в нашем материале.